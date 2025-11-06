Informacje o cenie TNC (TECHIE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 Najniższa cena $ 0.00006904$ 0.00006904 $ 0.00006904 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena TNC (TECHIE) wynosi $0.00013003. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TECHIE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TECHIE w historii to $ 0.00348034, a najniższy to $ 0.00006904.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TECHIE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TNC (TECHIE)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Podaż w obiegu 72.97M 72.97M 72.97M Całkowita podaż 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TNC wynosi $ 9.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TECHIE w obiegu wynosi 72.97M, przy całkowitej podaży 200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.01K.