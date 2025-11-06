Informacje o cenie Titan Token (TNT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00140398 $ 0.00140398 $ 0.00140398 Minimum 24h $ 0.00168762 $ 0.00168762 $ 0.00168762 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00140398$ 0.00140398 $ 0.00140398 Maksimum 24h $ 0.00168762$ 0.00168762 $ 0.00168762 Historyczne maksimum $ 0.00371391$ 0.00371391 $ 0.00371391 Najniższa cena $ 0.00139214$ 0.00139214 $ 0.00139214 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +5.43% Zmiana ceny (7D) +3.18% Zmiana ceny (7D) +3.18%

Aktualna cena Titan Token (TNT) wynosi $0.00148027. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TNT wahał się między $ 0.00140398 a $ 0.00168762, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TNT w historii to $ 0.00371391, a najniższy to $ 0.00139214.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TNT zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.43% w ciągu 24 godzin i o +3.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Titan Token (TNT)

Kapitalizacja rynkowa $ 148.03K$ 148.03K $ 148.03K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 148.03K$ 148.03K $ 148.03K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Titan Token wynosi $ 148.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TNT w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 148.03K.