Aktualna cena Titan Token to 0.00148027 USD. Śledź aktualizacje cen TNT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TNT łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 TNT do USD:

$0.00148027
+5.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Titan Token (TNT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:41:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Titan Token (TNT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00140398
Minimum 24h
$ 0.00168762
Maksimum 24h

$ 0.00140398
$ 0.00168762
$ 0.00371391
$ 0.00139214
+0.00%

+5.43%

+3.18%

+3.18%

Aktualna cena Titan Token (TNT) wynosi $0.00148027. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TNT wahał się między $ 0.00140398 a $ 0.00168762, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TNT w historii to $ 0.00371391, a najniższy to $ 0.00139214.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TNT zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.43% w ciągu 24 godzin i o +3.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Titan Token (TNT)

$ 148.03K
--
$ 148.03K
100.00M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Titan Token wynosi $ 148.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TNT w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 148.03K.

Historia ceny Titan Token (TNT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Titan Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Titan Token do USD wyniosła $ +0.0000150383.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Titan Token do USD wyniosła $ -0.0000743493.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Titan Token do USD wyniosła $ -0.0002724416439641178.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.43%
30 Dni$ +0.0000150383+1.02%
60 dni$ -0.0000743493-5.02%
90 dni$ -0.0002724416439641178-15.54%

Co to jest Titan Token (TNT)

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Titan Token (w USD)

Jaka będzie wartość Titan Token (TNT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Titan Token (TNT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Titan Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Titan Token!

TNT na lokalne waluty

Tokenomika Titan Token (TNT)

Zrozumienie tokenomiki Titan Token (TNT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TNTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Titan Token (TNT)

Jaka jest dziś wartość Titan Token (TNT)?
Aktualna cena TNT w USD wynosi 0.00148027USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TNT do USD?
Aktualna cena TNT w USD wynosi $ 0.00148027. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Titan Token?
Kapitalizacja rynkowa dla TNT wynosi $ 148.03K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TNT w obiegu?
W obiegu TNT znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TNT?
TNT osiąga ATH w wysokości 0.00371391 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TNT?
TNT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00139214 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TNT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TNT wynosi -- USD.
Czy w tym roku TNT pójdzie wyżej?
TNT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TNT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:41:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Titan Token (TNT)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

