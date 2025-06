Co to jest Tim Cheese (TIM)

I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next?

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Tim Cheese (TIM) Oficjalna strona internetowa

Tokenomika Tim Cheese (TIM)

Zrozumienie tokenomiki Tim Cheese (TIM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TIMjuż teraz!