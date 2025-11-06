Informacje o cenie TikTrix (TRIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02882456 $ 0.02882456 $ 0.02882456 Minimum 24h $ 0.03590483 $ 0.03590483 $ 0.03590483 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02882456$ 0.02882456 $ 0.02882456 Maksimum 24h $ 0.03590483$ 0.03590483 $ 0.03590483 Historyczne maksimum $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 Najniższa cena $ 0.02782181$ 0.02782181 $ 0.02782181 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) -10.05% Zmiana ceny (7D) -56.28% Zmiana ceny (7D) -56.28%

Aktualna cena TikTrix (TRIX) wynosi $0.03229632. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRIX wahał się między $ 0.02882456 a $ 0.03590483, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRIX w historii to $ 0.258948, a najniższy to $ 0.02782181.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRIX zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -10.05% w ciągu 24 godzin i o -56.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TikTrix (TRIX)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 64.61M$ 64.61M $ 64.61M Podaż w obiegu 152.36M 152.36M 152.36M Całkowita podaż 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TikTrix wynosi $ 4.92M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRIX w obiegu wynosi 152.36M, przy całkowitej podaży 2000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.61M.