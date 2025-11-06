GiełdaDEX+
Aktualna cena TikTrix to 0.03229632 USD. Śledź aktualizacje cen TRIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRIX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRIX

Informacje o cenie TRIX

Czym jest TRIX

Oficjalna strona internetowa TRIX

Tokenomika TRIX

Prognoza cen TRIX

Logo TikTrix

Cena TikTrix (TRIX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRIX do USD:

$0.03229632
$0.03229632
-10.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
TikTrix (TRIX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:19:51 (UTC+8)

Informacje o cenie TikTrix (TRIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02882456
$ 0.02882456
Minimum 24h
$ 0.03590483
$ 0.03590483
Maksimum 24h

$ 0.02882456
$ 0.02882456

$ 0.03590483
$ 0.03590483

$ 0.258948
$ 0.258948

$ 0.02782181
$ 0.02782181

+0.03%

-10.05%

-56.28%

-56.28%

Aktualna cena TikTrix (TRIX) wynosi $0.03229632. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRIX wahał się między $ 0.02882456 a $ 0.03590483, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRIX w historii to $ 0.258948, a najniższy to $ 0.02782181.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRIX zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -10.05% w ciągu 24 godzin i o -56.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TikTrix (TRIX)

$ 4.92M
$ 4.92M

--
--

$ 64.61M
$ 64.61M

152.36M
152.36M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TikTrix wynosi $ 4.92M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRIX w obiegu wynosi 152.36M, przy całkowitej podaży 2000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.61M.

Historia ceny TikTrix (TRIX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TikTrix do USD wyniosła $ -0.00360851047987012.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TikTrix do USD wyniosła $ -0.0194954733.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TikTrix do USD wyniosła $ -0.0251013361.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TikTrix do USD wyniosła $ -0.07361177308546797.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00360851047987012-10.05%
30 Dni$ -0.0194954733-60.36%
60 dni$ -0.0251013361-77.72%
90 dni$ -0.07361177308546797-69.50%

Co to jest TikTrix (TRIX)

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TikTrix (TRIX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny TikTrix (w USD)

Jaka będzie wartość TikTrix (TRIX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TikTrix (TRIX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TikTrix.

Sprawdź teraz prognozę ceny TikTrix!

TRIX na lokalne waluty

Tokenomika TikTrix (TRIX)

Zrozumienie tokenomiki TikTrix (TRIX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRIXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TikTrix (TRIX)

Jaka jest dziś wartość TikTrix (TRIX)?
Aktualna cena TRIX w USD wynosi 0.03229632USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRIX do USD?
Aktualna cena TRIX w USD wynosi $ 0.03229632. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TikTrix?
Kapitalizacja rynkowa dla TRIX wynosi $ 4.92M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRIX w obiegu?
W obiegu TRIX znajduje się 152.36M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRIX?
TRIX osiąga ATH w wysokości 0.258948 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRIX?
TRIX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02782181 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRIX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRIX wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRIX pójdzie wyżej?
TRIX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRIX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe TikTrix (TRIX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,731.75

$3,441.16

$162.36

$1.0000

$1,477.83

$103,731.75

$3,441.16

$2.3464

$162.36

$1.1591

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03629

$0.00373

$0.000010977

$0.2215

$0.0000000595

$1.4383

$0.01863

