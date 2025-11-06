GiełdaDEX+
Aktualna cena Tickeron to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TICKERON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TICKERON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TICKERON

Informacje o cenie TICKERON

Czym jest TICKERON

Oficjalna strona internetowa TICKERON

Tokenomika TICKERON

Prognoza cen TICKERON

Logo Tickeron

Cena Tickeron (TICKERON)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TICKERON do USD:

--
----
-0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Tickeron (TICKERON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:41:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Tickeron (TICKERON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-0.27%

-30.25%

-30.25%

Aktualna cena Tickeron (TICKERON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TICKERON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TICKERON w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TICKERON zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o -0.27% w ciągu 24 godzin i o -30.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tickeron (TICKERON)

$ 37.14K
$ 37.14K$ 37.14K

--
----

$ 37.14K
$ 37.14K$ 37.14K

875.03M
875.03M 875.03M

875,027,534.423395
875,027,534.423395 875,027,534.423395

Obecna kapitalizacja rynkowa Tickeron wynosi $ 37.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TICKERON w obiegu wynosi 875.03M, przy całkowitej podaży 875027534.423395. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.14K.

Historia ceny Tickeron (TICKERON) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Tickeron do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Tickeron do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Tickeron do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Tickeron do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.27%
30 Dni$ 0-55.36%
60 dni$ 0-48.11%
90 dni$ 0--

Co to jest Tickeron (TICKERON)

AI-Market Insights is dedicated to developing advanced Financial Learning Models (FLMs) for AI agents, enabling them to analyze vast amounts of market data, identify trends, and make informed decisions. Our mission is to empower traders by providing intelligent tools that enhance their ability to profit from market movements, optimize strategies, and reduce risks. By combining cutting-edge AI technology with deep financial expertise, we aim to transform the way both beginner and professional traders interact with the market, creating smarter, data-driven trading experiences and fostering financial literacy through AI-driven insights.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Tickeron (TICKERON)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Tickeron (w USD)

Jaka będzie wartość Tickeron (TICKERON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tickeron (TICKERON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tickeron.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tickeron!

TICKERON na lokalne waluty

Tokenomika Tickeron (TICKERON)

Zrozumienie tokenomiki Tickeron (TICKERON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TICKERONjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Tickeron (TICKERON)

Jaka jest dziś wartość Tickeron (TICKERON)?
Aktualna cena TICKERON w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TICKERON do USD?
Aktualna cena TICKERON w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tickeron?
Kapitalizacja rynkowa dla TICKERON wynosi $ 37.14K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TICKERON w obiegu?
W obiegu TICKERON znajduje się 875.03M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TICKERON?
TICKERON osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TICKERON?
TICKERON zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TICKERON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TICKERON wynosi -- USD.
Czy w tym roku TICKERON pójdzie wyżej?
TICKERON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TICKERON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:41:08 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

