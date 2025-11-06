Informacje o cenie Tickeron (TICKERON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.17% Zmiana ceny (1D) -0.27% Zmiana ceny (7D) -30.25% Zmiana ceny (7D) -30.25%

Aktualna cena Tickeron (TICKERON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TICKERON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TICKERON w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TICKERON zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o -0.27% w ciągu 24 godzin i o -30.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tickeron (TICKERON)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.14K$ 37.14K $ 37.14K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 37.14K$ 37.14K $ 37.14K Podaż w obiegu 875.03M 875.03M 875.03M Całkowita podaż 875,027,534.423395 875,027,534.423395 875,027,534.423395

Obecna kapitalizacja rynkowa Tickeron wynosi $ 37.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TICKERON w obiegu wynosi 875.03M, przy całkowitej podaży 875027534.423395. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.14K.