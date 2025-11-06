GiełdaDEX+
Aktualna cena TheDip to 0 USD. Śledź aktualizacje cen THEDIP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe THEDIP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TheDip to 0 USD. Śledź aktualizacje cen THEDIP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe THEDIP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o THEDIP

Informacje o cenie THEDIP

Czym jest THEDIP

Oficjalna strona internetowa THEDIP

Tokenomika THEDIP

Prognoza cen THEDIP

Cena TheDip (THEDIP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 THEDIP do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
TheDip (THEDIP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:39:41 (UTC+8)

Informacje o cenie TheDip (THEDIP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-19.65%

-19.65%

Aktualna cena TheDip (THEDIP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs THEDIP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs THEDIP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki THEDIP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -19.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TheDip (THEDIP)

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

--
----

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,330.178054
999,998,330.178054 999,998,330.178054

Obecna kapitalizacja rynkowa TheDip wynosi $ 10.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż THEDIP w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998330.178054. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.03K.

Historia ceny TheDip (THEDIP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TheDip do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TheDip do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TheDip do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TheDip do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-33.72%
60 dni$ 0-54.13%
90 dni$ 0--

Co to jest TheDip (THEDIP)

Thedip The world's most recommended memecoin ever, by far. Who doesn't tell you to buy the dip? Exactly. This is the reason that Youtuber Fomotion (Blockchain decoded), who also runs Web3 Whales, decided to launch thedip. The dip is a community memecoin created on Bonkfun. There is absolutely nobody in crypto that doesn't tell you to buy the dip. Only because of the namex we have the most unique selling point ever.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TheDip (THEDIP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny TheDip (w USD)

Jaka będzie wartość TheDip (THEDIP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TheDip (THEDIP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TheDip.

Sprawdź teraz prognozę ceny TheDip!

THEDIP na lokalne waluty

Tokenomika TheDip (THEDIP)

Zrozumienie tokenomiki TheDip (THEDIP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena THEDIPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TheDip (THEDIP)

Jaka jest dziś wartość TheDip (THEDIP)?
Aktualna cena THEDIP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena THEDIP do USD?
Aktualna cena THEDIP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TheDip?
Kapitalizacja rynkowa dla THEDIP wynosi $ 10.03K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż THEDIP w obiegu?
W obiegu THEDIP znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) THEDIP?
THEDIP osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla THEDIP?
THEDIP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu THEDIP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla THEDIP wynosi -- USD.
Czy w tym roku THEDIP pójdzie wyżej?
THEDIP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny THEDIP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:39:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TheDip (THEDIP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

