Aktualna cena The Final Quarter to 0.00003558 USD. Śledź aktualizacje cen Q4 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe Q4 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o Q4

Informacje o cenie Q4

Czym jest Q4

Oficjalna strona internetowa Q4

Tokenomika Q4

Prognoza cen Q4

Cena The Final Quarter (Q4)

Aktualna cena 1 Q4 do USD:

+13.10%1D
The Final Quarter (Q4) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie The Final Quarter (Q4) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00003123
$ 0.00003123
Minimum 24h
$ 0.00003908
$ 0.00003908
Maksimum 24h

$ 0.00003123
$ 0.00003123

$ 0.00003908
$ 0.00003908

$ 0.00089243
$ 0.00089243

$ 0.00002823
$ 0.00002823

+1.43%

+13.15%

-5.69%

-5.69%

Aktualna cena The Final Quarter (Q4) wynosi $0.00003558. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs Q4 wahał się między $ 0.00003123 a $ 0.00003908, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs Q4 w historii to $ 0.00089243, a najniższy to $ 0.00002823.

Pod względem krótkoterminowych wyniki Q4 zmieniły się o +1.43% w ciągu ostatniej godziny, o +13.15% w ciągu 24 godzin i o -5.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Final Quarter (Q4)

$ 35.57K
$ 35.57K

--
----

$ 35.57K
$ 35.57K

999.69M
999.69M

999,692,541.386735
999,692,541.386735

Obecna kapitalizacja rynkowa The Final Quarter wynosi $ 35.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż Q4 w obiegu wynosi 999.69M, przy całkowitej podaży 999692541.386735. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.57K.

Historia ceny The Final Quarter (Q4) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The Final Quarter do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The Final Quarter do USD wyniosła $ -0.0000190698.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The Final Quarter do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The Final Quarter do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+13.15%
30 Dni$ -0.0000190698-53.59%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest The Final Quarter (Q4)

The Final Quarter is not just a token, it’s a movement. Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.

The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.

The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough. The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla The Final Quarter (Q4)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny The Final Quarter (w USD)

Jaka będzie wartość The Final Quarter (Q4) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The Final Quarter (Q4) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The Final Quarter.

Sprawdź teraz prognozę ceny The Final Quarter!

Q4 na lokalne waluty

Tokenomika The Final Quarter (Q4)

Zrozumienie tokenomiki The Final Quarter (Q4) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena Q4już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The Final Quarter (Q4)

Jaka jest dziś wartość The Final Quarter (Q4)?
Aktualna cena Q4 w USD wynosi 0.00003558USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena Q4 do USD?
Aktualna cena Q4 w USD wynosi $ 0.00003558. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The Final Quarter?
Kapitalizacja rynkowa dla Q4 wynosi $ 35.57K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż Q4 w obiegu?
W obiegu Q4 znajduje się 999.69M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) Q4?
Q4 osiąga ATH w wysokości 0.00089243 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla Q4?
Q4 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002823 USD.
Jaki jest wolumen obrotu Q4?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla Q4 wynosi -- USD.
Czy w tym roku Q4 pójdzie wyżej?
Q4 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny Q4, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

