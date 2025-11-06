Informacje o cenie The Final Quarter (Q4) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003123 $ 0.00003123 $ 0.00003123 Minimum 24h $ 0.00003908 $ 0.00003908 $ 0.00003908 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003123$ 0.00003123 $ 0.00003123 Maksimum 24h $ 0.00003908$ 0.00003908 $ 0.00003908 Historyczne maksimum $ 0.00089243$ 0.00089243 $ 0.00089243 Najniższa cena $ 0.00002823$ 0.00002823 $ 0.00002823 Zmiana ceny (1H) +1.43% Zmiana ceny (1D) +13.15% Zmiana ceny (7D) -5.69% Zmiana ceny (7D) -5.69%

Aktualna cena The Final Quarter (Q4) wynosi $0.00003558. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs Q4 wahał się między $ 0.00003123 a $ 0.00003908, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs Q4 w historii to $ 0.00089243, a najniższy to $ 0.00002823.

Pod względem krótkoterminowych wyniki Q4 zmieniły się o +1.43% w ciągu ostatniej godziny, o +13.15% w ciągu 24 godzin i o -5.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Final Quarter (Q4)

Kapitalizacja rynkowa $ 35.57K$ 35.57K $ 35.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.57K$ 35.57K $ 35.57K Podaż w obiegu 999.69M 999.69M 999.69M Całkowita podaż 999,692,541.386735 999,692,541.386735 999,692,541.386735

Obecna kapitalizacja rynkowa The Final Quarter wynosi $ 35.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż Q4 w obiegu wynosi 999.69M, przy całkowitej podaży 999692541.386735. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.57K.