Informacje o cenie Tetsuo Coin (TETSUO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00129401 $ 0.00129401 $ 0.00129401 Minimum 24h $ 0.001434 $ 0.001434 $ 0.001434 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00129401$ 0.00129401 $ 0.00129401 Maksimum 24h $ 0.001434$ 0.001434 $ 0.001434 Historyczne maksimum $ 0.064571$ 0.064571 $ 0.064571 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.48% Zmiana ceny (1D) +7.69% Zmiana ceny (7D) -41.84% Zmiana ceny (7D) -41.84%

Aktualna cena Tetsuo Coin (TETSUO) wynosi $0.00143399. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TETSUO wahał się między $ 0.00129401 a $ 0.001434, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TETSUO w historii to $ 0.064571, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TETSUO zmieniły się o +0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +7.69% w ciągu 24 godzin i o -41.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tetsuo Coin (TETSUO)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tetsuo Coin wynosi $ 1.43M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TETSUO w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998271.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.43M.