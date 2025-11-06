Informacje o cenie Tema (TEMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00010027 $ 0.00010027 $ 0.00010027 Minimum 24h $ 0.00010231 $ 0.00010231 $ 0.00010231 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00010027$ 0.00010027 $ 0.00010027 Maksimum 24h $ 0.00010231$ 0.00010231 $ 0.00010231 Historyczne maksimum $ 0.062646$ 0.062646 $ 0.062646 Najniższa cena $ 0.00010002$ 0.00010002 $ 0.00010002 Zmiana ceny (1H) +0.62% Zmiana ceny (1D) +0.89% Zmiana ceny (7D) -25.95% Zmiana ceny (7D) -25.95%

Aktualna cena Tema (TEMA) wynosi $0.00010158. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TEMA wahał się między $ 0.00010027 a $ 0.00010231, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TEMA w historii to $ 0.062646, a najniższy to $ 0.00010002.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TEMA zmieniły się o +0.62% w ciągu ostatniej godziny, o +0.89% w ciągu 24 godzin i o -25.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tema (TEMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 101.35K$ 101.35K $ 101.35K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 101.35K$ 101.35K $ 101.35K Podaż w obiegu 999.95M 999.95M 999.95M Całkowita podaż 999,951,168.484998 999,951,168.484998 999,951,168.484998

Obecna kapitalizacja rynkowa Tema wynosi $ 101.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TEMA w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999951168.484998. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 101.35K.