Aktualna cena Tema to 0.00010158 USD. Śledź aktualizacje cen TEMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TEMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TEMA

Informacje o cenie TEMA

Czym jest TEMA

Oficjalna strona internetowa TEMA

Tokenomika TEMA

Prognoza cen TEMA

Logo Tema

Cena Tema (TEMA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TEMA do USD:

$0.00010158
+0.80%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Tema (TEMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:36:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Tema (TEMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00010027
Minimum 24h
$ 0.00010231
Maksimum 24h

$ 0.00010027
$ 0.00010231
$ 0.062646
$ 0.00010002
+0.62%

+0.89%

-25.95%

-25.95%

Aktualna cena Tema (TEMA) wynosi $0.00010158. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TEMA wahał się między $ 0.00010027 a $ 0.00010231, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TEMA w historii to $ 0.062646, a najniższy to $ 0.00010002.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TEMA zmieniły się o +0.62% w ciągu ostatniej godziny, o +0.89% w ciągu 24 godzin i o -25.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tema (TEMA)

$ 101.35K
--
$ 101.35K
999.95M
999,951,168.484998
Obecna kapitalizacja rynkowa Tema wynosi $ 101.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TEMA w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999951168.484998. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 101.35K.

Historia ceny Tema (TEMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Tema do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Tema do USD wyniosła $ -0.0000220649.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Tema do USD wyniosła $ -0.0000564262.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Tema do USD wyniosła $ -0.00009962074863973878.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.89%
30 Dni$ -0.0000220649-21.72%
60 dni$ -0.0000564262-55.54%
90 dni$ -0.00009962074863973878-49.51%

Co to jest Tema (TEMA)

$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.

By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.

Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.

The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.

Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Tema (TEMA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Tema (w USD)

Jaka będzie wartość Tema (TEMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tema (TEMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tema.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tema!

TEMA na lokalne waluty

Tokenomika Tema (TEMA)

Zrozumienie tokenomiki Tema (TEMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TEMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Tema (TEMA)

Jaka jest dziś wartość Tema (TEMA)?
Aktualna cena TEMA w USD wynosi 0.00010158USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TEMA do USD?
Aktualna cena TEMA w USD wynosi $ 0.00010158. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tema?
Kapitalizacja rynkowa dla TEMA wynosi $ 101.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TEMA w obiegu?
W obiegu TEMA znajduje się 999.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TEMA?
TEMA osiąga ATH w wysokości 0.062646 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TEMA?
TEMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00010002 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TEMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TEMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku TEMA pójdzie wyżej?
TEMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TEMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Tema (TEMA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

