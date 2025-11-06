Informacje o cenie Tanuki (TANUKI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00379147$ 0.00379147 $ 0.00379147 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.22% Zmiana ceny (1D) +0.90% Zmiana ceny (7D) -12.93% Zmiana ceny (7D) -12.93%

Aktualna cena Tanuki (TANUKI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TANUKI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TANUKI w historii to $ 0.00379147, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TANUKI zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +0.90% w ciągu 24 godzin i o -12.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tanuki (TANUKI)

Kapitalizacja rynkowa $ 33.71K$ 33.71K $ 33.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 33.71K$ 33.71K $ 33.71K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tanuki wynosi $ 33.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TANUKI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.71K.