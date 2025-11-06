Informacje o cenie Tako (TAKO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.22% Zmiana ceny (1D) +1.41% Zmiana ceny (7D) -7.61%

Aktualna cena Tako (TAKO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAKO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAKO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAKO zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +1.41% w ciągu 24 godzin i o -7.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tako (TAKO)

Kapitalizacja rynkowa $ 21.78K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 21.78K Podaż w obiegu 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tako wynosi $ 21.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAKO w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.78K.