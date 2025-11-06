Informacje o cenie Tairon (TAIRO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00271617 $ 0.00271617 $ 0.00271617 Minimum 24h $ 0.00358147 $ 0.00358147 $ 0.00358147 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00271617$ 0.00271617 $ 0.00271617 Maksimum 24h $ 0.00358147$ 0.00358147 $ 0.00358147 Historyczne maksimum $ 0.258846$ 0.258846 $ 0.258846 Najniższa cena $ 0.00271617$ 0.00271617 $ 0.00271617 Zmiana ceny (1H) -1.01% Zmiana ceny (1D) -11.43% Zmiana ceny (7D) -52.30% Zmiana ceny (7D) -52.30%

Aktualna cena Tairon (TAIRO) wynosi $0.00315149. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAIRO wahał się między $ 0.00271617 a $ 0.00358147, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAIRO w historii to $ 0.258846, a najniższy to $ 0.00271617.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAIRO zmieniły się o -1.01% w ciągu ostatniej godziny, o -11.43% w ciągu 24 godzin i o -52.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tairon (TAIRO)

Kapitalizacja rynkowa $ 158.29K$ 158.29K $ 158.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 316.58K$ 316.58K $ 316.58K Podaż w obiegu 50.00M 50.00M 50.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tairon wynosi $ 158.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAIRO w obiegu wynosi 50.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 316.58K.