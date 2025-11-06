GiełdaDEX+
Aktualna cena Tairon to 0.00315149 USD. Śledź aktualizacje cen TAIRO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAIRO łatwo w MEXC już teraz.

Logo Tairon

Cena Tairon (TAIRO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TAIRO do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Tairon (TAIRO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:18:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Tairon (TAIRO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-1.01%

-11.43%

-52.30%

-52.30%

Aktualna cena Tairon (TAIRO) wynosi $0.00315149. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAIRO wahał się między $ 0.00271617 a $ 0.00358147, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAIRO w historii to $ 0.258846, a najniższy to $ 0.00271617.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAIRO zmieniły się o -1.01% w ciągu ostatniej godziny, o -11.43% w ciągu 24 godzin i o -52.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tairon (TAIRO)

Obecna kapitalizacja rynkowa Tairon wynosi $ 158.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAIRO w obiegu wynosi 50.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 316.58K.

Historia ceny Tairon (TAIRO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Tairon do USD wyniosła $ -0.000406963429709041.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Tairon do USD wyniosła $ -0.0029868898.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Tairon do USD wyniosła $ -0.0030584315.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Tairon do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000406963429709041-11.43%
30 Dni$ -0.0029868898-94.77%
60 dni$ -0.0030584315-97.04%
90 dni$ 0--

Co to jest Tairon (TAIRO)

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.

  • For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
  • For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
  • For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.

Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Tairon (TAIRO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Tairon (w USD)

Jaka będzie wartość Tairon (TAIRO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tairon (TAIRO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tairon.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tairon!

TAIRO na lokalne waluty

Tokenomika Tairon (TAIRO)

Zrozumienie tokenomiki Tairon (TAIRO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TAIROjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Tairon (TAIRO)

Jaka jest dziś wartość Tairon (TAIRO)?
Aktualna cena TAIRO w USD wynosi 0.00315149USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TAIRO do USD?
Aktualna cena TAIRO w USD wynosi $ 0.00315149. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tairon?
Kapitalizacja rynkowa dla TAIRO wynosi $ 158.29K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TAIRO w obiegu?
W obiegu TAIRO znajduje się 50.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TAIRO?
TAIRO osiąga ATH w wysokości 0.258846 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TAIRO?
TAIRO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00271617 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TAIRO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TAIRO wynosi -- USD.
Czy w tym roku TAIRO pójdzie wyżej?
TAIRO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TAIRO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:18:42 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

