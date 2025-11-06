Informacje o cenie syrupUSDT (SYRUPUSDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Minimum 24h $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Maksimum 24h $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Historyczne maksimum $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniższa cena $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) -0.01% Zmiana ceny (7D) +0.01% Zmiana ceny (7D) +0.01%

Aktualna cena syrupUSDT (SYRUPUSDT) wynosi $1.1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SYRUPUSDT wahał się między $ 1.1 a $ 1.1, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SYRUPUSDT w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 1.093.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SYRUPUSDT zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o +0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B Podaż w obiegu 1.19B 1.19B 1.19B Całkowita podaż 1,189,981,227.183128 1,189,981,227.183128 1,189,981,227.183128

Obecna kapitalizacja rynkowa syrupUSDT wynosi $ 1.31B, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SYRUPUSDT w obiegu wynosi 1.19B, przy całkowitej podaży 1189981227.183128. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.31B.