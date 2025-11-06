GiełdaDEX+
Aktualna cena Synthswap to 0.102746 USD. Śledź aktualizacje cen SYNTH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SYNTH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SYNTH

Informacje o cenie SYNTH

Czym jest SYNTH

Biała księga SYNTH

Oficjalna strona internetowa SYNTH

Tokenomika SYNTH

Prognoza cen SYNTH

Cena Synthswap (SYNTH)

Aktualna cena 1 SYNTH do USD:

$0.102746
+3.10%1D
USD
Synthswap (SYNTH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:34:56 (UTC+8)

Informacje o cenie Synthswap (SYNTH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.099238
Minimum 24h
$ 0.104822
Maksimum 24h

$ 0.099238
$ 0.104822
$ 82.91
$ 0.093719
+0.24%

+3.13%

-10.02%

-10.02%

Aktualna cena Synthswap (SYNTH) wynosi $0.102746. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SYNTH wahał się między $ 0.099238 a $ 0.104822, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SYNTH w historii to $ 82.91, a najniższy to $ 0.093719.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SYNTH zmieniły się o +0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +3.13% w ciągu 24 godzin i o -10.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Synthswap (SYNTH)

$ 22.61K
--
$ 22.61K
220.10K
220,096.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Synthswap wynosi $ 22.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SYNTH w obiegu wynosi 220.10K, przy całkowitej podaży 220096.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.61K.

Historia ceny Synthswap (SYNTH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Synthswap do USD wyniosła $ +0.00312252.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Synthswap do USD wyniosła $ -0.0315585674.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Synthswap do USD wyniosła $ -0.0233636389.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Synthswap do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00312252+3.13%
30 Dni$ -0.0315585674-30.71%
60 dni$ -0.0233636389-22.73%
90 dni$ 0--

Co to jest Synthswap (SYNTH)

What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products

What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative.

History of your project. Launched today

What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase

What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Synthswap (SYNTH)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Synthswap (w USD)

Jaka będzie wartość Synthswap (SYNTH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Synthswap (SYNTH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Synthswap.

Sprawdź teraz prognozę ceny Synthswap!

SYNTH na lokalne waluty

Tokenomika Synthswap (SYNTH)

Zrozumienie tokenomiki Synthswap (SYNTH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SYNTHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Synthswap (SYNTH)

Jaka jest dziś wartość Synthswap (SYNTH)?
Aktualna cena SYNTH w USD wynosi 0.102746USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SYNTH do USD?
Aktualna cena SYNTH w USD wynosi $ 0.102746. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Synthswap?
Kapitalizacja rynkowa dla SYNTH wynosi $ 22.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SYNTH w obiegu?
W obiegu SYNTH znajduje się 220.10K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SYNTH?
SYNTH osiąga ATH w wysokości 82.91 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SYNTH?
SYNTH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.093719 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SYNTH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SYNTH wynosi -- USD.
Czy w tym roku SYNTH pójdzie wyżej?
SYNTH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SYNTH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:34:56 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Synthswap (SYNTH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

