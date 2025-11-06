Informacje o cenie Synthswap (SYNTH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.099238 $ 0.099238 $ 0.099238 Minimum 24h $ 0.104822 $ 0.104822 $ 0.104822 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.099238$ 0.099238 $ 0.099238 Maksimum 24h $ 0.104822$ 0.104822 $ 0.104822 Historyczne maksimum $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Najniższa cena $ 0.093719$ 0.093719 $ 0.093719 Zmiana ceny (1H) +0.24% Zmiana ceny (1D) +3.13% Zmiana ceny (7D) -10.02% Zmiana ceny (7D) -10.02%

Aktualna cena Synthswap (SYNTH) wynosi $0.102746. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SYNTH wahał się między $ 0.099238 a $ 0.104822, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SYNTH w historii to $ 82.91, a najniższy to $ 0.093719.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SYNTH zmieniły się o +0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +3.13% w ciągu 24 godzin i o -10.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Synthswap (SYNTH)

Kapitalizacja rynkowa $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K Podaż w obiegu 220.10K 220.10K 220.10K Całkowita podaż 220,096.0 220,096.0 220,096.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Synthswap wynosi $ 22.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SYNTH w obiegu wynosi 220.10K, przy całkowitej podaży 220096.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.61K.