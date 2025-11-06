GiełdaDEX+
Aktualna cena Swash to 0.00176717 USD. Śledź aktualizacje cen SWASH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SWASH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SWASH

Informacje o cenie SWASH

Czym jest SWASH

Oficjalna strona internetowa SWASH

Tokenomika SWASH

Prognoza cen SWASH

Logo Swash

Cena Swash (SWASH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SWASH do USD:

$0.00176717
-2.30%1D
USD
Swash (SWASH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:17:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Swash (SWASH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00176715
Minimum 24h
$ 0.00180903
Maksimum 24h

$ 0.00176715
$ 0.00180903
$ 0.95025
$ 0.00161107
-0.02%

-2.30%

-3.92%

-3.92%

Aktualna cena Swash (SWASH) wynosi $0.00176717. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SWASH wahał się między $ 0.00176715 a $ 0.00180903, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SWASH w historii to $ 0.95025, a najniższy to $ 0.00161107.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SWASH zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -2.30% w ciągu 24 godzin i o -3.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Swash (SWASH)

$ 1.76M
--
$ 1.77M
994.96M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Swash wynosi $ 1.76M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SWASH w obiegu wynosi 994.96M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.77M.

Historia ceny Swash (SWASH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Swash do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Swash do USD wyniosła $ -0.0002357577.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Swash do USD wyniosła $ -0.0006571166.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Swash do USD wyniosła $ -0.0015294289467628994.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.30%
30 Dni$ -0.0002357577-13.34%
60 dni$ -0.0006571166-37.18%
90 dni$ -0.0015294289467628994-46.39%

Co to jest Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Swash (SWASH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Swash (w USD)

Jaka będzie wartość Swash (SWASH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Swash (SWASH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Swash.

Sprawdź teraz prognozę ceny Swash!

SWASH na lokalne waluty

Tokenomika Swash (SWASH)

Zrozumienie tokenomiki Swash (SWASH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SWASHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Swash (SWASH)

Jaka jest dziś wartość Swash (SWASH)?
Aktualna cena SWASH w USD wynosi 0.00176717USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SWASH do USD?
Aktualna cena SWASH w USD wynosi $ 0.00176717. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Swash?
Kapitalizacja rynkowa dla SWASH wynosi $ 1.76M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SWASH w obiegu?
W obiegu SWASH znajduje się 994.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SWASH?
SWASH osiąga ATH w wysokości 0.95025 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SWASH?
SWASH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00161107 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SWASH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SWASH wynosi -- USD.
Czy w tym roku SWASH pójdzie wyżej?
SWASH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SWASH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:17:32 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,739.06
$3,439.75
$162.33
$0.9999
$1,477.82
$103,739.06
$3,439.75
$2.3522
$162.33
$1.1541
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.03560
$0.00371
$0.000014205
$0.2208
$0.0000000608
$1.4220
$0.01918
