Informacje o cenie Swash (SWASH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00176715 $ 0.00176715 $ 0.00176715 Minimum 24h $ 0.00180903 $ 0.00180903 $ 0.00180903 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00176715$ 0.00176715 $ 0.00176715 Maksimum 24h $ 0.00180903$ 0.00180903 $ 0.00180903 Historyczne maksimum $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 Najniższa cena $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 Zmiana ceny (1H) -0.02% Zmiana ceny (1D) -2.30% Zmiana ceny (7D) -3.92% Zmiana ceny (7D) -3.92%

Aktualna cena Swash (SWASH) wynosi $0.00176717. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SWASH wahał się między $ 0.00176715 a $ 0.00180903, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SWASH w historii to $ 0.95025, a najniższy to $ 0.00161107.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SWASH zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -2.30% w ciągu 24 godzin i o -3.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Swash (SWASH)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Podaż w obiegu 994.96M 994.96M 994.96M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Swash wynosi $ 1.76M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SWASH w obiegu wynosi 994.96M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.77M.