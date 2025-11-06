Informacje o cenie Sus (SUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.35% Zmiana ceny (1D) +4.95% Zmiana ceny (7D) -15.73% Zmiana ceny (7D) -15.73%

Aktualna cena Sus (SUS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUS w historii to $ 0.00493113, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUS zmieniły się o -0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +4.95% w ciągu 24 godzin i o -15.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sus (SUS)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.71K$ 14.71K $ 14.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.71K$ 14.71K $ 14.71K Podaż w obiegu 999.51M 999.51M 999.51M Całkowita podaż 999,514,014.126703 999,514,014.126703 999,514,014.126703

Obecna kapitalizacja rynkowa Sus wynosi $ 14.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUS w obiegu wynosi 999.51M, przy całkowitej podaży 999514014.126703. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.71K.