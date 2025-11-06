Informacje o cenie SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Minimum 24h $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Maksimum 24h $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Historyczne maksimum $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniższa cena $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 Zmiana ceny (1H) -0.03% Zmiana ceny (1D) -0.24% Zmiana ceny (7D) -0.13% Zmiana ceny (7D) -0.13%

Aktualna cena SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) wynosi $1.042. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SSUPERUSD wahał się między $ 1.034 a $ 1.049, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SSUPERUSD w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 0.938938.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SSUPERUSD zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o -0.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Podaż w obiegu 2.91M 2.91M 2.91M Całkowita podaż 2,907,066.473957 2,907,066.473957 2,907,066.473957

Obecna kapitalizacja rynkowa SuperReturn sSuperUSD wynosi $ 3.03M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SSUPERUSD w obiegu wynosi 2.91M, przy całkowitej podaży 2907066.473957. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.03M.