Aktualna cena SuperReturn sSuperUSD to 1.042 USD. Śledź aktualizacje cen SSUPERUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SSUPERUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SSUPERUSD

Informacje o cenie SSUPERUSD

Czym jest SSUPERUSD

Oficjalna strona internetowa SSUPERUSD

Tokenomika SSUPERUSD

Prognoza cen SSUPERUSD

Logo SuperReturn sSuperUSD

Cena SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SSUPERUSD do USD:

$1.041
$1.041$1.041
-0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:17:14 (UTC+8)

Informacje o cenie SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
Minimum 24h
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
Maksimum 24h

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.938938
$ 0.938938$ 0.938938

-0.03%

-0.24%

-0.13%

-0.13%

Aktualna cena SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) wynosi $1.042. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SSUPERUSD wahał się między $ 1.034 a $ 1.049, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SSUPERUSD w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 0.938938.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SSUPERUSD zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o -0.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

--
----

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

2.91M
2.91M 2.91M

2,907,066.473957
2,907,066.473957 2,907,066.473957

Obecna kapitalizacja rynkowa SuperReturn sSuperUSD wynosi $ 3.03M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SSUPERUSD w obiegu wynosi 2.91M, przy całkowitej podaży 2907066.473957. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.03M.

Historia ceny SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SuperReturn sSuperUSD do USD wyniosła $ -0.002596757799871.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SuperReturn sSuperUSD do USD wyniosła $ +0.0003223948.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SuperReturn sSuperUSD do USD wyniosła $ +0.0111107418.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SuperReturn sSuperUSD do USD wyniosła $ +0.0252115420702827.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.002596757799871-0.24%
30 Dni$ +0.0003223948+0.03%
60 dni$ +0.0111107418+1.07%
90 dni$ +0.0252115420702827+2.48%

Co to jest SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

SuperReturn is the intelligent asset manager that will help you allocate your capital in the most efficient way across the entire web3 space.

We offer three core services to our users:

  • Rebalanced investment products including our omnichain optimized stablecoin sSuperUSD
  • Curated content which lets users discover the best opportunities
  • AI financial advisor which provides users with market intel and streamlined DeFi interaction

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku.

Zasoby dla SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SuperReturn sSuperUSD (w USD)

Jaka będzie wartość SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SuperReturn sSuperUSD.

Sprawdź teraz prognozę ceny SuperReturn sSuperUSD!

SSUPERUSD na lokalne waluty

Tokenomika SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Zrozumienie tokenomiki SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SSUPERUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Jaka jest dziś wartość SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)?
Aktualna cena SSUPERUSD w USD wynosi 1.042USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SSUPERUSD do USD?
Aktualna cena SSUPERUSD w USD wynosi $ 1.042. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SuperReturn sSuperUSD?
Kapitalizacja rynkowa dla SSUPERUSD wynosi $ 3.03M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SSUPERUSD w obiegu?
W obiegu SSUPERUSD znajduje się 2.91M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SSUPERUSD?
SSUPERUSD osiąga ATH w wysokości 1.11 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SSUPERUSD?
SSUPERUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.938938 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SSUPERUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SSUPERUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku SSUPERUSD pójdzie wyżej?
SSUPERUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SSUPERUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

