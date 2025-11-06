GiełdaDEX+
Aktualna cena SuperGrok to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SUPERGROK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUPERGROK łatwo w MEXC już teraz.

Cena SuperGrok (SUPERGROK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SUPERGROK do USD:

--
----
+25.60%1D
mexc
USD
SuperGrok (SUPERGROK) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie SuperGrok (SUPERGROK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00501917
$ 0.00501917$ 0.00501917

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+25.24%

-4.54%

-4.54%

Aktualna cena SuperGrok (SUPERGROK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUPERGROK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUPERGROK w historii to $ 0.00501917, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUPERGROK zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +25.24% w ciągu 24 godzin i o -4.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SuperGrok (SUPERGROK)

$ 77.29K
$ 77.29K$ 77.29K

--
----

$ 77.29K
$ 77.29K$ 77.29K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SuperGrok wynosi $ 77.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUPERGROK w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.29K.

Historia ceny SuperGrok (SUPERGROK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SuperGrok do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SuperGrok do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SuperGrok do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SuperGrok do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+25.24%
30 Dni$ 0-67.71%
60 dni$ 0-61.96%
90 dni$ 0--

Co to jest SuperGrok (SUPERGROK)

SUPERGROK is a meme-based cryptocurrency token inspired by the @SUPERGROK AI bot on the social media platform X, capitalizing on the growing fascination with artificial intelligence and Elon Musk's influence. Built on the Ethereum blockchain, SUPERGROK has recently gained traction due to its association with xAI's Grok chatbot and the buzz surrounding new features like animated AI "Companions." These include Ani, an anime-style avatar with an optional NSFW mode, and Rudy, a cartoony red panda, which have sparked excitement among crypto enthusiasts and meme token traders. The token's connection to Musk, a prominent figure in tech and crypto, has further fueled its hype, with his frequent posts on X amplifying interest.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny SuperGrok (w USD)

Jaka będzie wartość SuperGrok (SUPERGROK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SuperGrok (SUPERGROK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SuperGrok.

Sprawdź teraz prognozę ceny SuperGrok!

SUPERGROK na lokalne waluty

Tokenomika SuperGrok (SUPERGROK)

Zrozumienie tokenomiki SuperGrok (SUPERGROK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUPERGROKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SuperGrok (SUPERGROK)

Jaka jest dziś wartość SuperGrok (SUPERGROK)?
Aktualna cena SUPERGROK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUPERGROK do USD?
Aktualna cena SUPERGROK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SuperGrok?
Kapitalizacja rynkowa dla SUPERGROK wynosi $ 77.29K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUPERGROK w obiegu?
W obiegu SUPERGROK znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUPERGROK?
SUPERGROK osiąga ATH w wysokości 0.00501917 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUPERGROK?
SUPERGROK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUPERGROK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUPERGROK wynosi -- USD.
Czy w tym roku SUPERGROK pójdzie wyżej?
SUPERGROK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUPERGROK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

