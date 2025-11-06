Informacje o cenie SuperGrok (SUPERGROK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00501917$ 0.00501917 $ 0.00501917 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.19% Zmiana ceny (1D) +25.24% Zmiana ceny (7D) -4.54% Zmiana ceny (7D) -4.54%

Aktualna cena SuperGrok (SUPERGROK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUPERGROK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUPERGROK w historii to $ 0.00501917, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUPERGROK zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +25.24% w ciągu 24 godzin i o -4.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SuperGrok (SUPERGROK)

Kapitalizacja rynkowa $ 77.29K$ 77.29K $ 77.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 77.29K$ 77.29K $ 77.29K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SuperGrok wynosi $ 77.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUPERGROK w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.29K.