Aktualna cena Streme to 0 USD. Śledź aktualizacje cen STREME do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STREME łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Streme to 0 USD. Śledź aktualizacje cen STREME do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STREME łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STREME

Informacje o cenie STREME

Czym jest STREME

Oficjalna strona internetowa STREME

Tokenomika STREME

Prognoza cen STREME

Logo Streme

Cena Streme (STREME)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STREME do USD:

--
----
+6.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Streme (STREME) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:16:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Streme (STREME) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+6.22%

-27.29%

-27.29%

Aktualna cena Streme (STREME) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STREME wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STREME w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STREME zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +6.22% w ciągu 24 godzin i o -27.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Streme (STREME)

$ 358.61K
$ 358.61K$ 358.61K

--
----

$ 358.61K
$ 358.61K$ 358.61K

94.85B
94.85B 94.85B

94,851,390,156.28056
94,851,390,156.28056 94,851,390,156.28056

Obecna kapitalizacja rynkowa Streme wynosi $ 358.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STREME w obiegu wynosi 94.85B, przy całkowitej podaży 94851390156.28056. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 358.61K.

Historia ceny Streme (STREME) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Streme do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Streme do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Streme do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Streme do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.22%
30 Dni$ 0-36.28%
60 dni$ 0-47.04%
90 dni$ 0--

Co to jest Streme (STREME)

Streme is a token launcher that deploys tokens that support real-time streaming, powered by the Superfluid Protocol. Tokens are deployed by mentioning an AI agent. All deployments include built-in staking with staking rewards streamed per-second to stakers. All deployments include Uniswap v3 liquidity. To date, 80% of the supply is locked in a Uniswap pool, and 20% is streamed to stakers over 365 days. The $STREME token was deployed by the token launcher and has all the same characteristics as every other Streme coin.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Streme (STREME)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Streme (w USD)

Jaka będzie wartość Streme (STREME) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Streme (STREME) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Streme.

Sprawdź teraz prognozę ceny Streme!

STREME na lokalne waluty

Tokenomika Streme (STREME)

Zrozumienie tokenomiki Streme (STREME) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STREMEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Streme (STREME)

Jaka jest dziś wartość Streme (STREME)?
Aktualna cena STREME w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STREME do USD?
Aktualna cena STREME w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Streme?
Kapitalizacja rynkowa dla STREME wynosi $ 358.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STREME w obiegu?
W obiegu STREME znajduje się 94.85B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STREME?
STREME osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STREME?
STREME zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STREME?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STREME wynosi -- USD.
Czy w tym roku STREME pójdzie wyżej?
STREME może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STREME, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:16:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Streme (STREME)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

