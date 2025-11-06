Informacje o cenie Streme (STREME) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +6.22% Zmiana ceny (7D) -27.29% Zmiana ceny (7D) -27.29%

Aktualna cena Streme (STREME) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STREME wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STREME w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STREME zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +6.22% w ciągu 24 godzin i o -27.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Streme (STREME)

Kapitalizacja rynkowa $ 358.61K$ 358.61K $ 358.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 358.61K$ 358.61K $ 358.61K Podaż w obiegu 94.85B 94.85B 94.85B Całkowita podaż 94,851,390,156.28056 94,851,390,156.28056 94,851,390,156.28056

Obecna kapitalizacja rynkowa Streme wynosi $ 358.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STREME w obiegu wynosi 94.85B, przy całkowitej podaży 94851390156.28056. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 358.61K.