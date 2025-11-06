Informacje o cenie Stork (SMS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.89% Zmiana ceny (1D) -0.30% Zmiana ceny (7D) -17.68% Zmiana ceny (7D) -17.68%

Aktualna cena Stork (SMS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SMS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SMS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SMS zmieniły się o -0.89% w ciągu ostatniej godziny, o -0.30% w ciągu 24 godzin i o -17.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stork (SMS)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Podaż w obiegu 997.57M 997.57M 997.57M Całkowita podaż 997,567,726.19888 997,567,726.19888 997,567,726.19888

Obecna kapitalizacja rynkowa Stork wynosi $ 9.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SMS w obiegu wynosi 997.57M, przy całkowitej podaży 997567726.19888. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.71K.