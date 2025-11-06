GiełdaDEX+
Aktualna cena Stonks to 13.28 USD. Śledź aktualizacje cen STNK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STNK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Stonks to 13.28 USD. Śledź aktualizacje cen STNK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STNK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STNK

Informacje o cenie STNK

Czym jest STNK

Oficjalna strona internetowa STNK

Tokenomika STNK

Prognoza cen STNK

Logo Stonks

Cena Stonks (STNK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STNK do USD:

$13.28
-4.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Stonks (STNK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:16:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Stonks (STNK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 13.24
Minimum 24h
$ 14.47
Maksimum 24h

$ 13.24
$ 14.47
$ 370.17
$ 7.81
-0.14%

-4.11%

-6.57%

-6.57%

Aktualna cena Stonks (STNK) wynosi $13.28. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STNK wahał się między $ 13.24 a $ 14.47, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STNK w historii to $ 370.17, a najniższy to $ 7.81.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STNK zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -4.11% w ciągu 24 godzin i o -6.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stonks (STNK)

$ 7.73M
--
$ 7.73M
581.91K
581,910.364344483
Obecna kapitalizacja rynkowa Stonks wynosi $ 7.73M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STNK w obiegu wynosi 581.91K, przy całkowitej podaży 581910.364344483. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.73M.

Historia ceny Stonks (STNK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Stonks do USD wyniosła $ -0.57036082685101.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Stonks do USD wyniosła $ +1.3654177280.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Stonks do USD wyniosła $ +8.5834748800.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Stonks do USD wyniosła $ +1.575612210374603.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.57036082685101-4.11%
30 Dni$ +1.3654177280+10.28%
60 dni$ +8.5834748800+64.63%
90 dni$ +1.575612210374603+13.46%

Co to jest Stonks (STNK)

Stonks is the first ever memecoin on the Solana blockchain.

Verifiably deployed in block 71935764 on April 02, 2021 22:10:10 UTC.

On 2024-11-24 members of the community banded together and purchased the website, Twitter, GitHub and developer coins from the original team, making it 100% community owned.

Liquidity has been locked and the community is committed to ensuring the revival of the project

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Stonks (STNK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Stonks (w USD)

Jaka będzie wartość Stonks (STNK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Stonks (STNK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Stonks.

Sprawdź teraz prognozę ceny Stonks!

STNK na lokalne waluty

Tokenomika Stonks (STNK)

Zrozumienie tokenomiki Stonks (STNK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STNKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Stonks (STNK)

Jaka jest dziś wartość Stonks (STNK)?
Aktualna cena STNK w USD wynosi 13.28USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STNK do USD?
Aktualna cena STNK w USD wynosi $ 13.28. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Stonks?
Kapitalizacja rynkowa dla STNK wynosi $ 7.73M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STNK w obiegu?
W obiegu STNK znajduje się 581.91K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STNK?
STNK osiąga ATH w wysokości 370.17 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STNK?
STNK zaliczył cenę ATL w wysokości 7.81 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STNK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STNK wynosi -- USD.
Czy w tym roku STNK pójdzie wyżej?
STNK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STNK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:16:18 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

