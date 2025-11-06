Informacje o cenie Stonks (STNK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 13.24 $ 13.24 $ 13.24 Minimum 24h $ 14.47 $ 14.47 $ 14.47 Maksimum 24h Minimum 24h $ 13.24$ 13.24 $ 13.24 Maksimum 24h $ 14.47$ 14.47 $ 14.47 Historyczne maksimum $ 370.17$ 370.17 $ 370.17 Najniższa cena $ 7.81$ 7.81 $ 7.81 Zmiana ceny (1H) -0.14% Zmiana ceny (1D) -4.11% Zmiana ceny (7D) -6.57% Zmiana ceny (7D) -6.57%

Aktualna cena Stonks (STNK) wynosi $13.28. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STNK wahał się między $ 13.24 a $ 14.47, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STNK w historii to $ 370.17, a najniższy to $ 7.81.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STNK zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -4.11% w ciągu 24 godzin i o -6.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stonks (STNK)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.73M$ 7.73M $ 7.73M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.73M$ 7.73M $ 7.73M Podaż w obiegu 581.91K 581.91K 581.91K Całkowita podaż 581,910.364344483 581,910.364344483 581,910.364344483

Obecna kapitalizacja rynkowa Stonks wynosi $ 7.73M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STNK w obiegu wynosi 581.91K, przy całkowitej podaży 581910.364344483. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.73M.