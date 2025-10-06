Aktualna cena Stockify to 0.00002464 USD. Śledź aktualizacje cen STK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Stockify to 0.00002464 USD. Śledź aktualizacje cen STK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STK

Informacje o cenie STK

Oficjalna strona internetowa STK

Tokenomika STK

Prognoza cen STK

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Stockify

Cena Stockify (STK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STK do USD:

--
----
-2.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Stockify (STK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:43:35 (UTC+8)

Informacje o cenie Stockify (STK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002451
$ 0.00002451$ 0.00002451
Minimum 24h
$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613
Maksimum 24h

$ 0.00002451
$ 0.00002451$ 0.00002451

$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613

$ 0.00073727
$ 0.00073727$ 0.00073727

$ 0.0000235
$ 0.0000235$ 0.0000235

-0.59%

-2.81%

-3.79%

-3.79%

Aktualna cena Stockify (STK) wynosi $0.00002464. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STK wahał się między $ 0.00002451 a $ 0.00002613, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STK w historii to $ 0.00073727, a najniższy to $ 0.0000235.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STK zmieniły się o -0.59% w ciągu ostatniej godziny, o -2.81% w ciągu 24 godzin i o -3.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stockify (STK)

$ 24.62K
$ 24.62K$ 24.62K

--
----

$ 24.62K
$ 24.62K$ 24.62K

999.34M
999.34M 999.34M

999,339,067.496904
999,339,067.496904 999,339,067.496904

Obecna kapitalizacja rynkowa Stockify wynosi $ 24.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STK w obiegu wynosi 999.34M, przy całkowitej podaży 999339067.496904. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.62K.

Historia ceny Stockify (STK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Stockify do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Stockify do USD wyniosła $ -0.0000093848.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Stockify do USD wyniosła $ -0.0000168110.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Stockify do USD wyniosła $ -0.0001241686052866965.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.81%
30 Dni$ -0.0000093848-38.08%
60 dni$ -0.0000168110-68.22%
90 dni$ -0.0001241686052866965-83.44%

Co to jest Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Stockify (STK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Stockify (w USD)

Jaka będzie wartość Stockify (STK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Stockify (STK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Stockify.

Sprawdź teraz prognozę ceny Stockify!

STK na lokalne waluty

Tokenomika Stockify (STK)

Zrozumienie tokenomiki Stockify (STK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Stockify (STK)

Jaka jest dziś wartość Stockify (STK)?
Aktualna cena STK w USD wynosi 0.00002464USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STK do USD?
Aktualna cena STK w USD wynosi $ 0.00002464. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Stockify?
Kapitalizacja rynkowa dla STK wynosi $ 24.62K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STK w obiegu?
W obiegu STK znajduje się 999.34M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STK?
STK osiąga ATH w wysokości 0.00073727 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STK?
STK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0000235 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STK wynosi -- USD.
Czy w tym roku STK pójdzie wyżej?
STK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:43:35 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Stockify (STK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.