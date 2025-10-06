Informacje o cenie Stockify (STK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00002451 $ 0.00002451 $ 0.00002451 Minimum 24h $ 0.00002613 $ 0.00002613 $ 0.00002613 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00002451$ 0.00002451 $ 0.00002451 Maksimum 24h $ 0.00002613$ 0.00002613 $ 0.00002613 Historyczne maksimum $ 0.00073727$ 0.00073727 $ 0.00073727 Najniższa cena $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Zmiana ceny (1H) -0.59% Zmiana ceny (1D) -2.81% Zmiana ceny (7D) -3.79% Zmiana ceny (7D) -3.79%

Aktualna cena Stockify (STK) wynosi $0.00002464. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STK wahał się między $ 0.00002451 a $ 0.00002613, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STK w historii to $ 0.00073727, a najniższy to $ 0.0000235.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STK zmieniły się o -0.59% w ciągu ostatniej godziny, o -2.81% w ciągu 24 godzin i o -3.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stockify (STK)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.62K$ 24.62K $ 24.62K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.62K$ 24.62K $ 24.62K Podaż w obiegu 999.34M 999.34M 999.34M Całkowita podaż 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

Obecna kapitalizacja rynkowa Stockify wynosi $ 24.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STK w obiegu wynosi 999.34M, przy całkowitej podaży 999339067.496904. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.62K.