Informacje o cenie stockcoin (STOCKCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00011109 $ 0.00011109 $ 0.00011109 Minimum 24h $ 0.00017092 $ 0.00017092 $ 0.00017092 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00011109$ 0.00011109 $ 0.00011109 Maksimum 24h $ 0.00017092$ 0.00017092 $ 0.00017092 Historyczne maksimum $ 0.00343173$ 0.00343173 $ 0.00343173 Najniższa cena $ 0.00011082$ 0.00011082 $ 0.00011082 Zmiana ceny (1H) +0.30% Zmiana ceny (1D) +46.83% Zmiana ceny (7D) -22.34% Zmiana ceny (7D) -22.34%

Aktualna cena stockcoin (STOCKCOIN) wynosi $0.00016816. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STOCKCOIN wahał się między $ 0.00011109 a $ 0.00017092, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STOCKCOIN w historii to $ 0.00343173, a najniższy to $ 0.00011082.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STOCKCOIN zmieniły się o +0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +46.83% w ciągu 24 godzin i o -22.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o stockcoin (STOCKCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 168.98K$ 168.98K $ 168.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 168.98K$ 168.98K $ 168.98K Podaż w obiegu 999.21M 999.21M 999.21M Całkowita podaż 999,205,034.254808 999,205,034.254808 999,205,034.254808

Obecna kapitalizacja rynkowa stockcoin wynosi $ 168.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STOCKCOIN w obiegu wynosi 999.21M, przy całkowitej podaży 999205034.254808. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 168.98K.