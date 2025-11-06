GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena StickDAO to 0.00030806 USD. Śledź aktualizacje cen STICK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STICK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena StickDAO to 0.00030806 USD. Śledź aktualizacje cen STICK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STICK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STICK

Informacje o cenie STICK

Czym jest STICK

Oficjalna strona internetowa STICK

Tokenomika STICK

Prognoza cen STICK

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo StickDAO

Cena StickDAO (STICK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STICK do USD:

$0.00030806
$0.00030806$0.00030806
+3.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
StickDAO (STICK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:16:01 (UTC+8)

Informacje o cenie StickDAO (STICK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00029238
$ 0.00029238$ 0.00029238
Minimum 24h
$ 0.00031013
$ 0.00031013$ 0.00031013
Maksimum 24h

$ 0.00029238
$ 0.00029238$ 0.00029238

$ 0.00031013
$ 0.00031013$ 0.00031013

$ 0.00136253
$ 0.00136253$ 0.00136253

$ 0.00009925
$ 0.00009925$ 0.00009925

+0.29%

+3.52%

-33.80%

-33.80%

Aktualna cena StickDAO (STICK) wynosi $0.00030806. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STICK wahał się między $ 0.00029238 a $ 0.00031013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STICK w historii to $ 0.00136253, a najniższy to $ 0.00009925.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STICK zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +3.52% w ciągu 24 godzin i o -33.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o StickDAO (STICK)

$ 308.02K
$ 308.02K$ 308.02K

--
----

$ 308.02K
$ 308.02K$ 308.02K

999.87M
999.87M 999.87M

999,870,922.0118911
999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Obecna kapitalizacja rynkowa StickDAO wynosi $ 308.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STICK w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999870922.0118911. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 308.02K.

Historia ceny StickDAO (STICK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny StickDAO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny StickDAO do USD wyniosła $ -0.0002249688.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny StickDAO do USD wyniosła $ -0.0001192197.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny StickDAO do USD wyniosła $ +0.00008231619286983653.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.52%
30 Dni$ -0.0002249688-73.02%
60 dni$ -0.0001192197-38.70%
90 dni$ +0.00008231619286983653+36.46%

Co to jest StickDAO (STICK)

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla StickDAO (STICK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny StickDAO (w USD)

Jaka będzie wartość StickDAO (STICK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w StickDAO (STICK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla StickDAO.

Sprawdź teraz prognozę ceny StickDAO!

STICK na lokalne waluty

Tokenomika StickDAO (STICK)

Zrozumienie tokenomiki StickDAO (STICK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STICKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące StickDAO (STICK)

Jaka jest dziś wartość StickDAO (STICK)?
Aktualna cena STICK w USD wynosi 0.00030806USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STICK do USD?
Aktualna cena STICK w USD wynosi $ 0.00030806. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa StickDAO?
Kapitalizacja rynkowa dla STICK wynosi $ 308.02K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STICK w obiegu?
W obiegu STICK znajduje się 999.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STICK?
STICK osiąga ATH w wysokości 0.00136253 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STICK?
STICK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00009925 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STICK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STICK wynosi -- USD.
Czy w tym roku STICK pójdzie wyżej?
STICK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STICK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:16:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe StickDAO (STICK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,812.30
$103,812.30$103,812.30

+0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.13
$3,442.13$3,442.13

+1.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.49
$162.49$162.49

+1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.82
$1,477.82$1,477.82

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,812.30
$103,812.30$103,812.30

+0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.13
$3,442.13$3,442.13

+1.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3538
$2.3538$2.3538

+3.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.49
$162.49$162.49

+1.22%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1559
$1.1559$1.1559

+6.51%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03539
$0.03539$0.03539

+41.56%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00371
$0.00371$0.00371

-50.53%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000013641
$0.000013641$0.000013641

+622.51%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2199
$0.2199$0.2199

+339.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000608
$0.0000000608$0.0000000608

+302.64%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4164
$1.4164$1.4164

+74.60%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01918
$0.01918$0.01918

+53.44%