Informacje o cenie StickDAO (STICK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00029238 $ 0.00029238 $ 0.00029238 Minimum 24h $ 0.00031013 $ 0.00031013 $ 0.00031013 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00029238$ 0.00029238 $ 0.00029238 Maksimum 24h $ 0.00031013$ 0.00031013 $ 0.00031013 Historyczne maksimum $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 Najniższa cena $ 0.00009925$ 0.00009925 $ 0.00009925 Zmiana ceny (1H) +0.29% Zmiana ceny (1D) +3.52% Zmiana ceny (7D) -33.80% Zmiana ceny (7D) -33.80%

Aktualna cena StickDAO (STICK) wynosi $0.00030806. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STICK wahał się między $ 0.00029238 a $ 0.00031013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STICK w historii to $ 0.00136253, a najniższy to $ 0.00009925.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STICK zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +3.52% w ciągu 24 godzin i o -33.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o StickDAO (STICK)

Kapitalizacja rynkowa $ 308.02K$ 308.02K $ 308.02K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 308.02K$ 308.02K $ 308.02K Podaż w obiegu 999.87M 999.87M 999.87M Całkowita podaż 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Obecna kapitalizacja rynkowa StickDAO wynosi $ 308.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STICK w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999870922.0118911. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 308.02K.