Aktualna cena Steam22 to 0.117536 USD. Śledź aktualizacje cen STM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STM łatwo w MEXC już teraz.

Cena Steam22 (STM)

Aktualna cena 1 STM do USD:

$0.117536
$0.117536
+17.40%1D
Steam22 (STM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Steam22 (STM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.098617
$ 0.098617
Minimum 24h
$ 0.11782
$ 0.11782
Maksimum 24h

$ 0.098617
$ 0.098617

$ 0.11782
$ 0.11782

$ 0.120693
$ 0.120693

$ 0.01789341
$ 0.01789341

+0.51%

+17.40%

+5.12%

+5.12%

Aktualna cena Steam22 (STM) wynosi $0.117536. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STM wahał się między $ 0.098617 a $ 0.11782, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STM w historii to $ 0.120693, a najniższy to $ 0.01789341.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STM zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +17.40% w ciągu 24 godzin i o +5.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Steam22 (STM)

$ 11.75M
$ 11.75M

--
--

$ 11.75M
$ 11.75M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Steam22 wynosi $ 11.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STM w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.75M.

Historia ceny Steam22 (STM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Steam22 do USD wyniosła $ +0.0174239.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Steam22 do USD wyniosła $ +0.0376500718.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Steam22 do USD wyniosła $ +0.0943287401.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Steam22 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0174239+17.40%
30 Dni$ +0.0376500718+32.03%
60 dni$ +0.0943287401+80.26%
90 dni$ 0--

Co to jest Steam22 (STM)

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Steam22 (w USD)

Jaka będzie wartość Steam22 (STM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Steam22 (STM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Steam22.

Sprawdź teraz prognozę ceny Steam22!

STM na lokalne waluty

Tokenomika Steam22 (STM)

Zrozumienie tokenomiki Steam22 (STM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Steam22 (STM)

Jaka jest dziś wartość Steam22 (STM)?
Aktualna cena STM w USD wynosi 0.117536USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STM do USD?
Aktualna cena STM w USD wynosi $ 0.117536. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Steam22?
Kapitalizacja rynkowa dla STM wynosi $ 11.75M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STM w obiegu?
W obiegu STM znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STM?
STM osiąga ATH w wysokości 0.120693 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STM?
STM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01789341 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STM wynosi -- USD.
Czy w tym roku STM pójdzie wyżej?
STM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Steam22 (STM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,812.29

$3,442.08

$162.53

$0.9999

$1,477.82

$103,812.29

$3,442.08

$2.3534

$162.53

$1.1571

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03539

$0.00371

$0.000015290

$0.2218

$0.0000000608

$1.4166

$0.01918

