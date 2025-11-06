Informacje o cenie Steam22 (STM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.098617 $ 0.098617 $ 0.098617 Minimum 24h $ 0.11782 $ 0.11782 $ 0.11782 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.098617$ 0.098617 $ 0.098617 Maksimum 24h $ 0.11782$ 0.11782 $ 0.11782 Historyczne maksimum $ 0.120693$ 0.120693 $ 0.120693 Najniższa cena $ 0.01789341$ 0.01789341 $ 0.01789341 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) +17.40% Zmiana ceny (7D) +5.12% Zmiana ceny (7D) +5.12%

Aktualna cena Steam22 (STM) wynosi $0.117536. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STM wahał się między $ 0.098617 a $ 0.11782, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STM w historii to $ 0.120693, a najniższy to $ 0.01789341.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STM zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +17.40% w ciągu 24 godzin i o +5.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Steam22 (STM)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.75M$ 11.75M $ 11.75M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.75M$ 11.75M $ 11.75M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Steam22 wynosi $ 11.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STM w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.75M.