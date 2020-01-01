Poznaj tokenomikę StarSlax (SSLX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SSLX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę StarSlax (SSLX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SSLX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / StarSlax (SSLX) / Tokenomika / Tokenomika StarSlax (SSLX) Odkryj kluczowe informacje o StarSlax (SSLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o StarSlax (SSLX) About: Sl8 (Slate) is a Ukrainian social crypto platform. StarSlax (SSLX) is a native token of the Sl8, based on the Stellar Distributed Ledger Technology. Oficjalna strona internetowa: https://sl8.online/ Kup SSLX teraz! Tokenomika i analiza cenowa StarSlax (SSLX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StarSlax (SSLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.24M Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.77B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.47M Historyczne maksimum: $ 0.02493174 Historyczne minimum: $ 0.00031436 Aktualna cena: $ 0.00044728 Dowiedz się więcej o cenie StarSlax (SSLX) Tokenomika StarSlax (SSLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StarSlax (SSLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SSLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SSLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSSLX tokenomikę, poznaj cenę tokena SSLXna żywo! Prognoza ceny SSLX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SSLX? Nasza strona z prognozami cen SSLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SSLX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.