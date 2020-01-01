Poznaj tokenomikę StarShip (STARSHIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STARSHIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę StarShip (STARSHIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STARSHIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / StarShip (STARSHIP) / Tokenomika / Tokenomika StarShip (STARSHIP) Odkryj kluczowe informacje o StarShip (STARSHIP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o StarShip (STARSHIP) StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip's next-generation business model is the future of global business. Oficjalna strona internetowa: https://deploystarship.com/ Tokenomika i analiza cenowa StarShip (STARSHIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StarShip (STARSHIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 597.79K Całkowita podaż: $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 18.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 635.88K Historyczne maksimum: $ 6.11 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.03179406 Tokenomika StarShip (STARSHIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StarShip (STARSHIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STARSHIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STARSHIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.