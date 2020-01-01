Poznaj tokenomikę StakeWise Staked ETH (OSETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OSETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę StakeWise Staked ETH (OSETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OSETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o StakeWise Staked ETH (OSETH) Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol. Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol. Oficjalna strona internetowa: https://stakewise.io Biała księga: https://stakewise.io/stakewise-v3.pdf Tokenomika i analiza cenowa StakeWise Staked ETH (OSETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StakeWise Staked ETH (OSETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B Całkowita podaż: $ 358.88K $ 358.88K $ 358.88K Podaż w obiegu: $ 358.88K $ 358.88K $ 358.88K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B Historyczne maksimum: $ 5,206.8 $ 5,206.8 $ 5,206.8 Historyczne minimum: $ 1,459.73 $ 1,459.73 $ 1,459.73 Aktualna cena: $ 4,222.21 $ 4,222.21 $ 4,222.21 Tokenomika StakeWise Staked ETH (OSETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StakeWise Staked ETH (OSETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OSETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OSETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.