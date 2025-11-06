Informacje o cenie Stakecube (SCC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00511611 $ 0.00511611 $ 0.00511611 Minimum 24h $ 0.00597011 $ 0.00597011 $ 0.00597011 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00511611$ 0.00511611 $ 0.00511611 Maksimum 24h $ 0.00597011$ 0.00597011 $ 0.00597011 Historyczne maksimum $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +6.50% Zmiana ceny (7D) -13.22% Zmiana ceny (7D) -13.22%

Aktualna cena Stakecube (SCC) wynosi $0.00589045. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCC wahał się między $ 0.00511611 a $ 0.00597011, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCC w historii to $ 3.64, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCC zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.50% w ciągu 24 godzin i o -13.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stakecube (SCC)

Kapitalizacja rynkowa $ 96.35K$ 96.35K $ 96.35K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 96.35K$ 96.35K $ 96.35K Podaż w obiegu 16.36M 16.36M 16.36M Całkowita podaż 16,357,045.91163954 16,357,045.91163954 16,357,045.91163954

Obecna kapitalizacja rynkowa Stakecube wynosi $ 96.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCC w obiegu wynosi 16.36M, przy całkowitej podaży 16357045.91163954. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 96.35K.