Informacje o cenie Stable Coin (SBC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.999536 $ 0.999536 $ 0.999536 Minimum 24h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.999536$ 0.999536 $ 0.999536 Maksimum 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Historyczne maksimum $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Najniższa cena $ 0.997888$ 0.997888 $ 0.997888 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +0.02% Zmiana ceny (7D) -0.01% Zmiana ceny (7D) -0.01%

Aktualna cena Stable Coin (SBC) wynosi $0.999826. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SBC wahał się między $ 0.999536 a $ 1.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SBC w historii to $ 1.005, a najniższy to $ 0.997888.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SBC zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.02% w ciągu 24 godzin i o -0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stable Coin (SBC)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Podaż w obiegu 1.57M 1.57M 1.57M Całkowita podaż 1,567,165.248857 1,567,165.248857 1,567,165.248857

Obecna kapitalizacja rynkowa Stable Coin wynosi $ 1.57M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SBC w obiegu wynosi 1.57M, przy całkowitej podaży 1567165.248857. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.57M.