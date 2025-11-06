Informacje o cenie SquiggleStrategy (SQUIGSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.12% Zmiana ceny (1D) +3.19% Zmiana ceny (7D) -46.96% Zmiana ceny (7D) -46.96%

Aktualna cena SquiggleStrategy (SQUIGSTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SQUIGSTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SQUIGSTR w historii to $ 0.00839806, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SQUIGSTR zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +3.19% w ciągu 24 godzin i o -46.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 564.13K$ 564.13K $ 564.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 564.13K$ 564.13K $ 564.13K Podaż w obiegu 946.87M 946.87M 946.87M Całkowita podaż 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546

Obecna kapitalizacja rynkowa SquiggleStrategy wynosi $ 564.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SQUIGSTR w obiegu wynosi 946.87M, przy całkowitej podaży 946867832.5963546. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 564.13K.