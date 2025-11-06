Informacje o cenie SPX6969 (SPX6969) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00302399 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.07% Zmiana ceny (1D) -3.31% Zmiana ceny (7D) -40.68%

Aktualna cena SPX6969 (SPX6969) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPX6969 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPX6969 w historii to $ 0.00302399, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPX6969 zmieniły się o -1.07% w ciągu ostatniej godziny, o -3.31% w ciągu 24 godzin i o -40.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SPX6969 (SPX6969)

Kapitalizacja rynkowa $ 180.88K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 180.88K Podaż w obiegu 1000.00M Całkowita podaż 999,998,558.985068

Obecna kapitalizacja rynkowa SPX6969 wynosi $ 180.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPX6969 w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998558.985068. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 180.88K.