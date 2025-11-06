GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena SPX6969 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SPX6969 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPX6969 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SPX6969 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SPX6969 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPX6969 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPX6969

Informacje o cenie SPX6969

Czym jest SPX6969

Oficjalna strona internetowa SPX6969

Tokenomika SPX6969

Prognoza cen SPX6969

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo SPX6969

Cena SPX6969 (SPX6969)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SPX6969 do USD:

$0.00018088
$0.00018088$0.00018088
-3.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SPX6969 (SPX6969) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:13:48 (UTC+8)

Informacje o cenie SPX6969 (SPX6969) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00302399
$ 0.00302399$ 0.00302399

$ 0
$ 0$ 0

-1.07%

-3.31%

-40.68%

-40.68%

Aktualna cena SPX6969 (SPX6969) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPX6969 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPX6969 w historii to $ 0.00302399, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPX6969 zmieniły się o -1.07% w ciągu ostatniej godziny, o -3.31% w ciągu 24 godzin i o -40.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SPX6969 (SPX6969)

$ 180.88K
$ 180.88K$ 180.88K

--
----

$ 180.88K
$ 180.88K$ 180.88K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,558.985068
999,998,558.985068 999,998,558.985068

Obecna kapitalizacja rynkowa SPX6969 wynosi $ 180.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPX6969 w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998558.985068. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 180.88K.

Historia ceny SPX6969 (SPX6969) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SPX6969 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SPX6969 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SPX6969 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SPX6969 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.31%
30 Dni$ 0-55.24%
60 dni$ 0-64.21%
90 dni$ 0--

Co to jest SPX6969 (SPX6969)

SPX6969 is a meme-inspired cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to blend humor, community engagement, and innovative approaches to challenge traditional financial markets. Positioned as a cultural glitch in the crypto universe, SPX6969 focuses on creating a decentralized community of traders and meme creators. The roadmap includes phases of growth through viral marketing campaigns, influencer partnerships, and the introduction of utilities like NFTs and staking pools. SPX6969 stands out by offering a fun and dynamic approach to cryptocurrency trading, encouraging participants to explore new possibilities within the digital finance

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SPX6969 (SPX6969)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SPX6969 (w USD)

Jaka będzie wartość SPX6969 (SPX6969) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SPX6969 (SPX6969) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SPX6969.

Sprawdź teraz prognozę ceny SPX6969!

SPX6969 na lokalne waluty

Tokenomika SPX6969 (SPX6969)

Zrozumienie tokenomiki SPX6969 (SPX6969) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPX6969już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SPX6969 (SPX6969)

Jaka jest dziś wartość SPX6969 (SPX6969)?
Aktualna cena SPX6969 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPX6969 do USD?
Aktualna cena SPX6969 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SPX6969?
Kapitalizacja rynkowa dla SPX6969 wynosi $ 180.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPX6969 w obiegu?
W obiegu SPX6969 znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPX6969?
SPX6969 osiąga ATH w wysokości 0.00302399 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPX6969?
SPX6969 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPX6969?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPX6969 wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPX6969 pójdzie wyżej?
SPX6969 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPX6969, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:13:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SPX6969 (SPX6969)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,759.35
$103,759.35$103,759.35

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.01
$3,439.01$3,439.01

+1.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.50
$162.50$162.50

+1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.82
$1,477.82$1,477.82

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,759.35
$103,759.35$103,759.35

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.01
$3,439.01$3,439.01

+1.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3533
$2.3533$2.3533

+3.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.50
$162.50$162.50

+1.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1700
$1.1700$1.1700

+7.81%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03458
$0.03458$0.03458

+38.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00375
$0.00375$0.00375

-50.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000014681
$0.000014681$0.000014681

+677.59%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2187
$0.2187$0.2187

+337.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.3755
$1.3755$1.3755

+69.56%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01918
$0.01918$0.01918

+53.44%