Informacje o cenie Sploots by Virtuals (SPLOOT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00198963$ 0.00198963 $ 0.00198963 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.76% Zmiana ceny (1D) +3.49% Zmiana ceny (7D) -33.23% Zmiana ceny (7D) -33.23%

Aktualna cena Sploots by Virtuals (SPLOOT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPLOOT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPLOOT w historii to $ 0.00198963, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPLOOT zmieniły się o +2.76% w ciągu ostatniej godziny, o +3.49% w ciągu 24 godzin i o -33.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Kapitalizacja rynkowa $ 333.63K$ 333.63K $ 333.63K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 333.63K$ 333.63K $ 333.63K Podaż w obiegu 997.25M 997.25M 997.25M Całkowita podaż 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Obecna kapitalizacja rynkowa Sploots by Virtuals wynosi $ 333.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPLOOT w obiegu wynosi 997.25M, przy całkowitej podaży 997247740.9496186. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 333.63K.