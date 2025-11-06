Informacje o cenie SPIRA (SPIRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) -1.15% Zmiana ceny (7D) -20.47% Zmiana ceny (7D) -20.47%

Aktualna cena SPIRA (SPIRA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPIRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPIRA w historii to $ 0.00178383, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPIRA zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -1.15% w ciągu 24 godzin i o -20.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SPIRA (SPIRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 122.55K$ 122.55K $ 122.55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 645.07K$ 645.07K $ 645.07K Podaż w obiegu 189.98M 189.98M 189.98M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SPIRA wynosi $ 122.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPIRA w obiegu wynosi 189.98M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 645.07K.