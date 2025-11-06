Informacje o cenie SparkDEX (SPRK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02198018 $ 0.02198018 $ 0.02198018 Minimum 24h $ 0.02469144 $ 0.02469144 $ 0.02469144 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02198018$ 0.02198018 $ 0.02198018 Maksimum 24h $ 0.02469144$ 0.02469144 $ 0.02469144 Historyczne maksimum $ 0.04726344$ 0.04726344 $ 0.04726344 Najniższa cena $ 0.01998888$ 0.01998888 $ 0.01998888 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) +9.72% Zmiana ceny (7D) -1.08% Zmiana ceny (7D) -1.08%

Aktualna cena SparkDEX (SPRK) wynosi $0.0243163. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPRK wahał się między $ 0.02198018 a $ 0.02469144, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPRK w historii to $ 0.04726344, a najniższy to $ 0.01998888.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPRK zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +9.72% w ciągu 24 godzin i o -1.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SparkDEX (SPRK)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.21M$ 24.21M $ 24.21M Podaż w obiegu 66.04M 66.04M 66.04M Całkowita podaż 995,584,000.0 995,584,000.0 995,584,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SparkDEX wynosi $ 1.61M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPRK w obiegu wynosi 66.04M, przy całkowitej podaży 995584000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.21M.