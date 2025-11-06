GiełdaDEX+
Aktualna cena SparkDEX to 0.0243163 USD. Śledź aktualizacje cen SPRK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPRK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SparkDEX to 0.0243163 USD. Śledź aktualizacje cen SPRK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPRK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPRK

Informacje o cenie SPRK

Czym jest SPRK

Oficjalna strona internetowa SPRK

Tokenomika SPRK

Prognoza cen SPRK

Cena SparkDEX (SPRK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SPRK do USD:

+9.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
SparkDEX (SPRK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:13:21 (UTC+8)

Informacje o cenie SparkDEX (SPRK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.01%

+9.72%

-1.08%

-1.08%

Aktualna cena SparkDEX (SPRK) wynosi $0.0243163. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPRK wahał się między $ 0.02198018 a $ 0.02469144, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPRK w historii to $ 0.04726344, a najniższy to $ 0.01998888.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPRK zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +9.72% w ciągu 24 godzin i o -1.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SparkDEX (SPRK)

Obecna kapitalizacja rynkowa SparkDEX wynosi $ 1.61M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPRK w obiegu wynosi 66.04M, przy całkowitej podaży 995584000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.21M.

Historia ceny SparkDEX (SPRK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SparkDEX do USD wyniosła $ +0.00215424.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SparkDEX do USD wyniosła $ -0.0078758088.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SparkDEX do USD wyniosła $ -0.0073928603.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SparkDEX do USD wyniosła $ -0.02192907953117591.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00215424+9.72%
30 Dni$ -0.0078758088-32.38%
60 dni$ -0.0073928603-30.40%
90 dni$ -0.02192907953117591-47.41%

Co to jest SparkDEX (SPRK)

SparkDEX is an all-in-one DeFi Hub on Flare Network, featuring a perpetual exchange designed for advanced cryptocurrency trading. Built on the Flare Network, it provides tools for traders, liquidity providers, and yield farmers to execute sophisticated strategies in a seamless and efficient environment. SparkDEX is pioneering next-generation DeFi by harnessing major developments in artificial intelligence, high-performance DeFi tooling, and on-chain data aggregation and analytics

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SparkDEX (SPRK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SparkDEX (w USD)

Jaka będzie wartość SparkDEX (SPRK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SparkDEX (SPRK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SparkDEX.

Sprawdź teraz prognozę ceny SparkDEX!

SPRK na lokalne waluty

Tokenomika SparkDEX (SPRK)

Zrozumienie tokenomiki SparkDEX (SPRK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPRKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SparkDEX (SPRK)

Jaka jest dziś wartość SparkDEX (SPRK)?
Aktualna cena SPRK w USD wynosi 0.0243163USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPRK do USD?
Aktualna cena SPRK w USD wynosi $ 0.0243163. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SparkDEX?
Kapitalizacja rynkowa dla SPRK wynosi $ 1.61M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPRK w obiegu?
W obiegu SPRK znajduje się 66.04M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPRK?
SPRK osiąga ATH w wysokości 0.04726344 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPRK?
SPRK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01998888 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPRK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPRK wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPRK pójdzie wyżej?
SPRK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPRK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

