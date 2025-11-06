GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena SPACEDOGE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SPDG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPDG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SPACEDOGE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SPDG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPDG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPDG

Informacje o cenie SPDG

Czym jest SPDG

Oficjalna strona internetowa SPDG

Tokenomika SPDG

Prognoza cen SPDG

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo SPACEDOGE

Cena SPACEDOGE (SPDG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SPDG do USD:

--
----
+0.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SPACEDOGE (SPDG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:30:32 (UTC+8)

Informacje o cenie SPACEDOGE (SPDG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.67%

-13.45%

-13.45%

Aktualna cena SPACEDOGE (SPDG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPDG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPDG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPDG zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.67% w ciągu 24 godzin i o -13.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SPACEDOGE (SPDG)

$ 179.03K
$ 179.03K$ 179.03K

--
----

$ 179.03K
$ 179.03K$ 179.03K

49.30B
49.30B 49.30B

49,302,458,046.51511
49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

Obecna kapitalizacja rynkowa SPACEDOGE wynosi $ 179.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPDG w obiegu wynosi 49.30B, przy całkowitej podaży 49302458046.51511. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 179.03K.

Historia ceny SPACEDOGE (SPDG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SPACEDOGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SPACEDOGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SPACEDOGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SPACEDOGE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.67%
30 Dni$ 0-31.68%
60 dni$ 0-59.33%
90 dni$ 0--

Co to jest SPACEDOGE (SPDG)

$SPDG is powered by real people, not shadows. We’re a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people.

SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way.

SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power.

Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space.

SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SPACEDOGE (SPDG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SPACEDOGE (w USD)

Jaka będzie wartość SPACEDOGE (SPDG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SPACEDOGE (SPDG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SPACEDOGE.

Sprawdź teraz prognozę ceny SPACEDOGE!

SPDG na lokalne waluty

Tokenomika SPACEDOGE (SPDG)

Zrozumienie tokenomiki SPACEDOGE (SPDG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPDGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SPACEDOGE (SPDG)

Jaka jest dziś wartość SPACEDOGE (SPDG)?
Aktualna cena SPDG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPDG do USD?
Aktualna cena SPDG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SPACEDOGE?
Kapitalizacja rynkowa dla SPDG wynosi $ 179.03K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPDG w obiegu?
W obiegu SPDG znajduje się 49.30B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPDG?
SPDG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPDG?
SPDG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPDG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPDG wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPDG pójdzie wyżej?
SPDG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPDG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:30:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SPACEDOGE (SPDG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,345.73
$103,345.73$103,345.73

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.41
$3,390.41$3,390.41

-0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.37
$159.37$159.37

-0.71%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.81
$1,477.81$1,477.81

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,345.73
$103,345.73$103,345.73

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.41
$3,390.41$3,390.41

-0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3266
$2.3266$2.3266

+2.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.37
$159.37$159.37

-0.71%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0702
$1.0702$1.0702

-1.38%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.026500
$0.026500$0.026500

+2,550.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000712
$0.0000000712$0.0000000712

+371.52%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2151
$0.2151$0.2151

+330.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005979
$0.000005979$0.000005979

+216.68%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24860
$0.24860$0.24860

+96.10%