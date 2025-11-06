Informacje o cenie Spacebucks (SBX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00324161$ 0.00324161 $ 0.00324161 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.21% Zmiana ceny (7D) -9.21% Zmiana ceny (7D) -9.21%

Aktualna cena Spacebucks (SBX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SBX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SBX w historii to $ 0.00324161, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SBX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.21% w ciągu 24 godzin i o -9.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Spacebucks (SBX)

Kapitalizacja rynkowa $ 428.74K$ 428.74K $ 428.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 428.74K$ 428.74K $ 428.74K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Spacebucks wynosi $ 428.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SBX w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 428.74K.