Aktualna cena SoulPeg USD to 1.001 USD. Śledź aktualizacje cen SPUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPUSD

Informacje o cenie SPUSD

Czym jest SPUSD

Biała księga SPUSD

Oficjalna strona internetowa SPUSD

Tokenomika SPUSD

Prognoza cen SPUSD

Cena SoulPeg USD (SPUSD)

Aktualna cena 1 SPUSD do USD:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
USD
SoulPeg USD (SPUSD) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

Aktualna cena SoulPeg USD (SPUSD) wynosi $1.001. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPUSD wahał się między $ 0.998277 a $ 1.004, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPUSD w historii to $ 1.014, a najniższy to $ 0.97149.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPUSD zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.04% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SoulPeg USD (SPUSD)

Obecna kapitalizacja rynkowa SoulPeg USD wynosi $ 2.30M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPUSD w obiegu wynosi 2.29M, przy całkowitej podaży 2291520.723294071. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.30M.

Historia ceny SoulPeg USD (SPUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SoulPeg USD do USD wyniosła $ +0.00037746.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SoulPeg USD do USD wyniosła $ -0.0020923903.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SoulPeg USD do USD wyniosła $ +0.0027824797.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SoulPeg USD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00037746+0.04%
30 Dni$ -0.0020923903-0.20%
60 dni$ +0.0027824797+0.28%
90 dni$ 0--

Co to jest SoulPeg USD (SPUSD)

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SoulPeg USD (SPUSD)

Prognoza ceny SoulPeg USD (w USD)

Jaka będzie wartość SoulPeg USD (SPUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SoulPeg USD (SPUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SoulPeg USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny SoulPeg USD!

SPUSD na lokalne waluty

Tokenomika SoulPeg USD (SPUSD)

Zrozumienie tokenomiki SoulPeg USD (SPUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SoulPeg USD (SPUSD)

Jaka jest dziś wartość SoulPeg USD (SPUSD)?
Aktualna cena SPUSD w USD wynosi 1.001USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPUSD do USD?
Aktualna cena SPUSD w USD wynosi $ 1.001. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SoulPeg USD?
Kapitalizacja rynkowa dla SPUSD wynosi $ 2.30M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPUSD w obiegu?
W obiegu SPUSD znajduje się 2.29M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPUSD?
SPUSD osiąga ATH w wysokości 1.014 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPUSD?
SPUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.97149 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPUSD pójdzie wyżej?
SPUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

