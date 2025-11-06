Informacje o cenie SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.998277 $ 0.998277 $ 0.998277 Minimum 24h $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.998277$ 0.998277 $ 0.998277 Maksimum 24h $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Historyczne maksimum $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Najniższa cena $ 0.97149$ 0.97149 $ 0.97149 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.04%

Aktualna cena SoulPeg USD (SPUSD) wynosi $1.001. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPUSD wahał się między $ 0.998277 a $ 1.004, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPUSD w historii to $ 1.014, a najniższy to $ 0.97149.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPUSD zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.04% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SoulPeg USD (SPUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Podaż w obiegu 2.29M 2.29M 2.29M Całkowita podaż 2,291,520.723294071 2,291,520.723294071 2,291,520.723294071

Obecna kapitalizacja rynkowa SoulPeg USD wynosi $ 2.30M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPUSD w obiegu wynosi 2.29M, przy całkowitej podaży 2291520.723294071. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.30M.