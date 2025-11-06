GiełdaDEX+
Aktualna cena SOSANA to 0.188394 USD. Śledź aktualizacje cen SOSANA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOSANA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SOSANA

Informacje o cenie SOSANA

Czym jest SOSANA

Oficjalna strona internetowa SOSANA

Tokenomika SOSANA

Prognoza cen SOSANA

Cena SOSANA (SOSANA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SOSANA do USD:

$0.188394
-6.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
SOSANA (SOSANA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:12:35 (UTC+8)

Informacje o cenie SOSANA (SOSANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.180501
Minimum 24h
$ 0.211658
Maksimum 24h

$ 0.180501
$ 0.211658
$ 0.496509
$ 0.160209
-1.47%

-6.26%

-14.92%

-14.92%

Aktualna cena SOSANA (SOSANA) wynosi $0.188394. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOSANA wahał się między $ 0.180501 a $ 0.211658, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOSANA w historii to $ 0.496509, a najniższy to $ 0.160209.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOSANA zmieniły się o -1.47% w ciągu ostatniej godziny, o -6.26% w ciągu 24 godzin i o -14.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SOSANA (SOSANA)

$ 16.77M
--
$ 16.77M
88.89M
88,888,888.0
Obecna kapitalizacja rynkowa SOSANA wynosi $ 16.77M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOSANA w obiegu wynosi 88.89M, przy całkowitej podaży 88888888.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.77M.

Historia ceny SOSANA (SOSANA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SOSANA do USD wyniosła $ -0.0126016291746329.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SOSANA do USD wyniosła $ -0.0902724515.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SOSANA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SOSANA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0126016291746329-6.26%
30 Dni$ -0.0902724515-47.91%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest SOSANA (SOSANA)

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SOSANA (SOSANA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SOSANA (w USD)

Jaka będzie wartość SOSANA (SOSANA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SOSANA (SOSANA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SOSANA.

Sprawdź teraz prognozę ceny SOSANA!

SOSANA na lokalne waluty

Tokenomika SOSANA (SOSANA)

Zrozumienie tokenomiki SOSANA (SOSANA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOSANAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SOSANA (SOSANA)

Jaka jest dziś wartość SOSANA (SOSANA)?
Aktualna cena SOSANA w USD wynosi 0.188394USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOSANA do USD?
Aktualna cena SOSANA w USD wynosi $ 0.188394. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SOSANA?
Kapitalizacja rynkowa dla SOSANA wynosi $ 16.77M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOSANA w obiegu?
W obiegu SOSANA znajduje się 88.89M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOSANA?
SOSANA osiąga ATH w wysokości 0.496509 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOSANA?
SOSANA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.160209 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOSANA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOSANA wynosi -- USD.
Czy w tym roku SOSANA pójdzie wyżej?
SOSANA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOSANA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe SOSANA (SOSANA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

