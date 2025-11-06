Informacje o cenie SOSANA (SOSANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.180501 $ 0.180501 $ 0.180501 Minimum 24h $ 0.211658 $ 0.211658 $ 0.211658 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.180501$ 0.180501 $ 0.180501 Maksimum 24h $ 0.211658$ 0.211658 $ 0.211658 Historyczne maksimum $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 Najniższa cena $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 Zmiana ceny (1H) -1.47% Zmiana ceny (1D) -6.26% Zmiana ceny (7D) -14.92% Zmiana ceny (7D) -14.92%

Aktualna cena SOSANA (SOSANA) wynosi $0.188394. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOSANA wahał się między $ 0.180501 a $ 0.211658, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOSANA w historii to $ 0.496509, a najniższy to $ 0.160209.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOSANA zmieniły się o -1.47% w ciągu ostatniej godziny, o -6.26% w ciągu 24 godzin i o -14.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SOSANA (SOSANA)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.77M$ 16.77M $ 16.77M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.77M$ 16.77M $ 16.77M Podaż w obiegu 88.89M 88.89M 88.89M Całkowita podaż 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SOSANA wynosi $ 16.77M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOSANA w obiegu wynosi 88.89M, przy całkowitej podaży 88888888.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.77M.