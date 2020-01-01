Poznaj tokenomikę Somnium Space CUBEs (CUBE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUBE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Somnium Space CUBEs (CUBE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUBE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Somnium Space CUBEs (CUBE) / Tokenomika / Tokenomika Somnium Space CUBEs (CUBE) Odkryj kluczowe informacje o Somnium Space CUBEs (CUBE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Somnium Space CUBEs (CUBE) Oficjalna strona internetowa: https://www.somniumspace.com/ Kup CUBE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Somnium Space CUBEs (CUBE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Somnium Space CUBEs (CUBE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Całkowita podaż: $ 40.05M $ 40.05M $ 40.05M Podaż w obiegu: $ 14.84M $ 14.84M $ 14.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.34M $ 11.34M $ 11.34M Historyczne maksimum: $ 28.12 $ 28.12 $ 28.12 Historyczne minimum: $ 0.03639773 $ 0.03639773 $ 0.03639773 Aktualna cena: $ 0.283227 $ 0.283227 $ 0.283227 Dowiedz się więcej o cenie Somnium Space CUBEs (CUBE) Tokenomika Somnium Space CUBEs (CUBE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Somnium Space CUBEs (CUBE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CUBE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CUBE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCUBE tokenomikę, poznaj cenę tokena CUBEna żywo! Prognoza ceny CUBE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CUBE? Nasza strona z prognozami cen CUBE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CUBE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.