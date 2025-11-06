GiełdaDEX+
Więcej informacji o SOLTAN

Informacje o cenie SOLTAN

Czym jest SOLTAN

Oficjalna strona internetowa SOLTAN

Tokenomika SOLTAN

Prognoza cen SOLTAN

Cena SOLTAN (SOLTAN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SOLTAN do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
SOLTAN (SOLTAN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:53 (UTC+8)

Informacje o cenie SOLTAN (SOLTAN) (USD)

Aktualna cena SOLTAN (SOLTAN) wynosi $0.00011154. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLTAN wahał się między $ 0.00010956 a $ 0.00011557, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLTAN w historii to $ 0.000567, a najniższy to $ 0.00010665.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLTAN zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +1.43% w ciągu 24 godzin i o -20.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SOLTAN (SOLTAN)

Obecna kapitalizacja rynkowa SOLTAN wynosi $ 111.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLTAN w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 111.53K.

Historia ceny SOLTAN (SOLTAN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SOLTAN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SOLTAN do USD wyniosła $ -0.0000700180.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SOLTAN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SOLTAN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.43%
30 Dni$ -0.0000700180-62.77%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest SOLTAN (SOLTAN)

SOLTAN ($SOLTAN) is a tribute to Sultan Kösen, who holds the Guinness World Record as the tallest living person at 8 feet 3 inches (2.51 meters).

Built as a meme cryptocurrency on the Solana blockchain, the project leverages Sultan’s iconic height as the central branding concept. It is also actively supported by the living icon Sultan Kösen himself

Like other meme tokens, SOLTAN relies on community engagement, social media presence, and memetic appeal rather than technical utility features.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SOLTAN (SOLTAN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SOLTAN (w USD)

Jaka będzie wartość SOLTAN (SOLTAN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SOLTAN (SOLTAN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SOLTAN.

Sprawdź teraz prognozę ceny SOLTAN!

SOLTAN na lokalne waluty

Tokenomika SOLTAN (SOLTAN)

Zrozumienie tokenomiki SOLTAN (SOLTAN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOLTANjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SOLTAN (SOLTAN)

Jaka jest dziś wartość SOLTAN (SOLTAN)?
Aktualna cena SOLTAN w USD wynosi 0.00011154USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOLTAN do USD?
Aktualna cena SOLTAN w USD wynosi $ 0.00011154. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SOLTAN?
Kapitalizacja rynkowa dla SOLTAN wynosi $ 111.53K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOLTAN w obiegu?
W obiegu SOLTAN znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOLTAN?
SOLTAN osiąga ATH w wysokości 0.000567 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOLTAN?
SOLTAN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00010665 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOLTAN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOLTAN wynosi -- USD.
Czy w tym roku SOLTAN pójdzie wyżej?
SOLTAN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOLTAN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:53 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

