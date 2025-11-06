Informacje o cenie SOLTAN (SOLTAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00010956 $ 0.00010956 $ 0.00010956 Minimum 24h $ 0.00011557 $ 0.00011557 $ 0.00011557 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00010956$ 0.00010956 $ 0.00010956 Maksimum 24h $ 0.00011557$ 0.00011557 $ 0.00011557 Historyczne maksimum $ 0.000567$ 0.000567 $ 0.000567 Najniższa cena $ 0.00010665$ 0.00010665 $ 0.00010665 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +1.43% Zmiana ceny (7D) -20.20% Zmiana ceny (7D) -20.20%

Aktualna cena SOLTAN (SOLTAN) wynosi $0.00011154. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLTAN wahał się między $ 0.00010956 a $ 0.00011557, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLTAN w historii to $ 0.000567, a najniższy to $ 0.00010665.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLTAN zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +1.43% w ciągu 24 godzin i o -20.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SOLTAN (SOLTAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 111.53K$ 111.53K $ 111.53K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 111.53K$ 111.53K $ 111.53K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SOLTAN wynosi $ 111.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLTAN w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 111.53K.