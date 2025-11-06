Informacje o cenie SOLPUMP (SOLPUMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01411821 $ 0.01411821 $ 0.01411821 Minimum 24h $ 0.01642741 $ 0.01642741 $ 0.01642741 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01411821$ 0.01411821 $ 0.01411821 Maksimum 24h $ 0.01642741$ 0.01642741 $ 0.01642741 Historyczne maksimum $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 Najniższa cena $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) -4.34% Zmiana ceny (7D) +6.68% Zmiana ceny (7D) +6.68%

Aktualna cena SOLPUMP (SOLPUMP) wynosi $0.01551583. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLPUMP wahał się między $ 0.01411821 a $ 0.01642741, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLPUMP w historii to $ 0.02417307, a najniższy to $ 0.00712638.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLPUMP zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -4.34% w ciągu 24 godzin i o +6.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SOLPUMP (SOLPUMP)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Podaż w obiegu 91.91M 91.91M 91.91M Całkowita podaż 190,796,820.010286 190,796,820.010286 190,796,820.010286

Obecna kapitalizacja rynkowa SOLPUMP wynosi $ 1.43M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLPUMP w obiegu wynosi 91.91M, przy całkowitej podaży 190796820.010286. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.96M.