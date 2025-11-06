GiełdaDEX+
Aktualna cena SOLPUMP to 0.01551583 USD. Śledź aktualizacje cen SOLPUMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOLPUMP łatwo w MEXC już teraz.

Cena SOLPUMP (SOLPUMP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SOLPUMP do USD:

$0.01551583
$0.01551583
-4.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SOLPUMP (SOLPUMP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:12:28 (UTC+8)

Informacje o cenie SOLPUMP (SOLPUMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01411821
$ 0.01411821
Minimum 24h
$ 0.01642741
$ 0.01642741
Maksimum 24h

$ 0.01411821
$ 0.01411821

$ 0.01642741
$ 0.01642741

$ 0.02417307
$ 0.02417307

$ 0.00712638
$ 0.00712638

-0.04%

-4.34%

+6.68%

+6.68%

Aktualna cena SOLPUMP (SOLPUMP) wynosi $0.01551583. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLPUMP wahał się między $ 0.01411821 a $ 0.01642741, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLPUMP w historii to $ 0.02417307, a najniższy to $ 0.00712638.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLPUMP zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -4.34% w ciągu 24 godzin i o +6.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SOLPUMP (SOLPUMP)

$ 1.43M
$ 1.43M

--
--

$ 2.96M
$ 2.96M

91.91M
91.91M

190,796,820.010286
190,796,820.010286

Obecna kapitalizacja rynkowa SOLPUMP wynosi $ 1.43M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLPUMP w obiegu wynosi 91.91M, przy całkowitej podaży 190796820.010286. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.96M.

Historia ceny SOLPUMP (SOLPUMP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SOLPUMP do USD wyniosła $ -0.00070540921000155.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SOLPUMP do USD wyniosła $ -0.0034555522.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SOLPUMP do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SOLPUMP do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00070540921000155-4.34%
30 Dni$ -0.0034555522-22.27%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest SOLPUMP (SOLPUMP)

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SOLPUMP (SOLPUMP)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SOLPUMP (w USD)

Jaka będzie wartość SOLPUMP (SOLPUMP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SOLPUMP (SOLPUMP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SOLPUMP.

Sprawdź teraz prognozę ceny SOLPUMP!

SOLPUMP na lokalne waluty

Tokenomika SOLPUMP (SOLPUMP)

Zrozumienie tokenomiki SOLPUMP (SOLPUMP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOLPUMPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SOLPUMP (SOLPUMP)

Jaka jest dziś wartość SOLPUMP (SOLPUMP)?
Aktualna cena SOLPUMP w USD wynosi 0.01551583USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOLPUMP do USD?
Aktualna cena SOLPUMP w USD wynosi $ 0.01551583. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SOLPUMP?
Kapitalizacja rynkowa dla SOLPUMP wynosi $ 1.43M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOLPUMP w obiegu?
W obiegu SOLPUMP znajduje się 91.91M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOLPUMP?
SOLPUMP osiąga ATH w wysokości 0.02417307 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOLPUMP?
SOLPUMP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00712638 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOLPUMP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOLPUMP wynosi -- USD.
Czy w tym roku SOLPUMP pójdzie wyżej?
SOLPUMP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOLPUMP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:12:28 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,689.00

$3,436.17

$162.30

$1.0000

$1,477.57

$103,689.00

$3,436.17

$2.3522

$162.30

$1.1662

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03455

$0.00375

$0.000014199

$0.2198

$0.0000000588

$1.3820

$0.01918

