Informacje o cenie SolNav AI (SOLNAV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.20% Zmiana ceny (1D) +6.86% Zmiana ceny (7D) -16.87% Zmiana ceny (7D) -16.87%

Aktualna cena SolNav AI (SOLNAV) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLNAV wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLNAV w historii to $ 0.00638547, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLNAV zmieniły się o +0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +6.86% w ciągu 24 godzin i o -16.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SolNav AI (SOLNAV)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.66K$ 37.66K $ 37.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 56.47K$ 56.47K $ 56.47K Podaż w obiegu 99.94M 99.94M 99.94M Całkowita podaż 149,840,598.7011276 149,840,598.7011276 149,840,598.7011276

Obecna kapitalizacja rynkowa SolNav AI wynosi $ 37.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLNAV w obiegu wynosi 99.94M, przy całkowitej podaży 149840598.7011276. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 56.47K.