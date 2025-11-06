Informacje o cenie Solid (SOLID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.988905 Maksimum 24h $ 1.096 Historyczne maksimum $ 1.096 Najniższa cena $ 0.342748 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) +0.71% Zmiana ceny (7D) +5.47%

Aktualna cena Solid (SOLID) wynosi $0.998911. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLID wahał się między $ 0.988905 a $ 1.096, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLID w historii to $ 1.096, a najniższy to $ 0.342748.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLID zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.71% w ciągu 24 godzin i o +5.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Solid (SOLID)

Kapitalizacja rynkowa $ 64.15K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 64.15K Podaż w obiegu 64.15K Całkowita podaż 64,145.038682

Obecna kapitalizacja rynkowa Solid wynosi $ 64.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLID w obiegu wynosi 64.15K, przy całkowitej podaży 64145.038682. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.15K.