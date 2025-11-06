GiełdaDEX+
Aktualna cena Solid to 0.998911 USD. Śledź aktualizacje cen SOLID do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOLID łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SOLID

Informacje o cenie SOLID

Czym jest SOLID

Biała księga SOLID

Oficjalna strona internetowa SOLID

Tokenomika SOLID

Prognoza cen SOLID

Logo Solid

Cena Solid (SOLID)

Aktualna cena 1 SOLID do USD:

$1
$1
+0.80%1D
USD
Solid (SOLID) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Solid (SOLID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.988905
$ 0.988905
Minimum 24h
$ 1.096
$ 1.096
Maksimum 24h

$ 0.988905
$ 0.988905

$ 1.096
$ 1.096

$ 1.096
$ 1.096

$ 0.342748
$ 0.342748

-0.05%

+0.71%

+5.47%

+5.47%

Aktualna cena Solid (SOLID) wynosi $0.998911. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLID wahał się między $ 0.988905 a $ 1.096, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLID w historii to $ 1.096, a najniższy to $ 0.342748.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLID zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.71% w ciągu 24 godzin i o +5.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Solid (SOLID)

$ 64.15K
$ 64.15K

--
--

$ 64.15K
$ 64.15K

64.15K
64.15K

64,145.038682
64,145.038682

Obecna kapitalizacja rynkowa Solid wynosi $ 64.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLID w obiegu wynosi 64.15K, przy całkowitej podaży 64145.038682. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.15K.

Historia ceny Solid (SOLID) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Solid do USD wyniosła $ +0.00706502.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Solid do USD wyniosła $ +0.0185281009.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Solid do USD wyniosła $ -0.0735262426.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Solid do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00706502+0.71%
30 Dni$ +0.0185281009+1.85%
60 dni$ -0.0735262426-7.36%
90 dni$ 0--

Co to jest Solid (SOLID)

SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Solid (w USD)

Jaka będzie wartość Solid (SOLID) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Solid (SOLID) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Solid.

Sprawdź teraz prognozę ceny Solid!

SOLID na lokalne waluty

Tokenomika Solid (SOLID)

Zrozumienie tokenomiki Solid (SOLID) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOLIDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Solid (SOLID)

Jaka jest dziś wartość Solid (SOLID)?
Aktualna cena SOLID w USD wynosi 0.998911USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOLID do USD?
Aktualna cena SOLID w USD wynosi $ 0.998911. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Solid?
Kapitalizacja rynkowa dla SOLID wynosi $ 64.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOLID w obiegu?
W obiegu SOLID znajduje się 64.15K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOLID?
SOLID osiąga ATH w wysokości 1.096 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOLID?
SOLID zaliczył cenę ATL w wysokości 0.342748 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOLID?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOLID wynosi -- USD.
Czy w tym roku SOLID pójdzie wyżej?
SOLID może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOLID, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:32 (UTC+8)

$103,300.08

$3,388.57

$159.18

$1.0001

$1,477.81

$103,300.08

$3,388.57

$2.3251

$159.18

$1.0680

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.027746

$0.0000000670

$0.2157

$0.000005979

$0.24707

