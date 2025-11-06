GiełdaDEX+
Aktualna cena Solarbeam to 0.00120009 USD. Śledź aktualizacje cen SOLAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOLAR łatwo w MEXC już teraz.

Cena Solarbeam (SOLAR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SOLAR do USD:

$0.00119447
$0.00119447
+11.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Solarbeam (SOLAR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Solarbeam (SOLAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00105471
$ 0.00105471
Minimum 24h
$ 0.00123176
$ 0.00123176
Maksimum 24h

$ 0.00105471
$ 0.00105471

$ 0.00123176
$ 0.00123176

$ 23.93
$ 23.93

$ 0
$ 0

+2.06%

+12.58%

-1.10%

-1.10%

Aktualna cena Solarbeam (SOLAR) wynosi $0.00120009. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLAR wahał się między $ 0.00105471 a $ 0.00123176, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLAR w historii to $ 23.93, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLAR zmieniły się o +2.06% w ciągu ostatniej godziny, o +12.58% w ciągu 24 godzin i o -1.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Solarbeam (SOLAR)

$ 45.66K
$ 45.66K

--
--

$ 45.66K
$ 45.66K

37.88M
37.88M

37,881,765.89116573
37,881,765.89116573

Obecna kapitalizacja rynkowa Solarbeam wynosi $ 45.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLAR w obiegu wynosi 37.88M, przy całkowitej podaży 37881765.89116573. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.66K.

Historia ceny Solarbeam (SOLAR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Solarbeam do USD wyniosła $ +0.00013412.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Solarbeam do USD wyniosła $ -0.0003947214.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Solarbeam do USD wyniosła $ -0.0004195364.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Solarbeam do USD wyniosła $ -0.000984514057264987.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00013412+12.58%
30 Dni$ -0.0003947214-32.89%
60 dni$ -0.0004195364-34.95%
90 dni$ -0.000984514057264987-45.06%

Co to jest Solarbeam (SOLAR)

Solarbeam is a DEX on Moonriver, it harnesses the power of the Moonriver Parachain that is built on Kusama to provide a safe and seamless DEX experience for all users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Solarbeam (SOLAR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Solarbeam (w USD)

Jaka będzie wartość Solarbeam (SOLAR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Solarbeam (SOLAR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Solarbeam.

Sprawdź teraz prognozę ceny Solarbeam!

SOLAR na lokalne waluty

Tokenomika Solarbeam (SOLAR)

Zrozumienie tokenomiki Solarbeam (SOLAR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOLARjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Solarbeam (SOLAR)

Jaka jest dziś wartość Solarbeam (SOLAR)?
Aktualna cena SOLAR w USD wynosi 0.00120009USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOLAR do USD?
Aktualna cena SOLAR w USD wynosi $ 0.00120009. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Solarbeam?
Kapitalizacja rynkowa dla SOLAR wynosi $ 45.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOLAR w obiegu?
W obiegu SOLAR znajduje się 37.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOLAR?
SOLAR osiąga ATH w wysokości 23.93 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOLAR?
SOLAR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOLAR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOLAR wynosi -- USD.
Czy w tym roku SOLAR pójdzie wyżej?
SOLAR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOLAR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:27 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Solarbeam (SOLAR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,299.33

$3,387.36

$159.15

$1.0001

$1,477.81

$103,299.33

$3,387.36

$2.3252

$159.15

$1.0668

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.027746

$0.0000000800

$0.2141

$0.000005979

$0.24707

