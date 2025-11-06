Informacje o cenie Solarbeam (SOLAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00105471 $ 0.00105471 $ 0.00105471 Minimum 24h $ 0.00123176 $ 0.00123176 $ 0.00123176 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00105471$ 0.00105471 $ 0.00105471 Maksimum 24h $ 0.00123176$ 0.00123176 $ 0.00123176 Historyczne maksimum $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.06% Zmiana ceny (1D) +12.58% Zmiana ceny (7D) -1.10% Zmiana ceny (7D) -1.10%

Aktualna cena Solarbeam (SOLAR) wynosi $0.00120009. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLAR wahał się między $ 0.00105471 a $ 0.00123176, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLAR w historii to $ 23.93, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLAR zmieniły się o +2.06% w ciągu ostatniej godziny, o +12.58% w ciągu 24 godzin i o -1.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Solarbeam (SOLAR)

Kapitalizacja rynkowa $ 45.66K$ 45.66K $ 45.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 45.66K$ 45.66K $ 45.66K Podaż w obiegu 37.88M 37.88M 37.88M Całkowita podaż 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

Obecna kapitalizacja rynkowa Solarbeam wynosi $ 45.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLAR w obiegu wynosi 37.88M, przy całkowitej podaży 37881765.89116573. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.66K.