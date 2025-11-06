GiełdaDEX+
Aktualna cena Solana Cat to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SOLCAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOLCAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SOLCAT

Informacje o cenie SOLCAT

Czym jest SOLCAT

Oficjalna strona internetowa SOLCAT

Tokenomika SOLCAT

Prognoza cen SOLCAT

Logo Solana Cat

Cena Solana Cat (SOLCAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SOLCAT do USD:

--
----
+20.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Solana Cat (SOLCAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Solana Cat (SOLCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.89%

+20.22%

-38.88%

-38.88%

Aktualna cena Solana Cat (SOLCAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLCAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLCAT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLCAT zmieniły się o -0.89% w ciągu ostatniej godziny, o +20.22% w ciągu 24 godzin i o -38.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Solana Cat (SOLCAT)

$ 24.12K
$ 24.12K$ 24.12K

--
----

$ 24.12K
$ 24.12K$ 24.12K

996.24M
996.24M 996.24M

996,239,872.949061
996,239,872.949061 996,239,872.949061

Obecna kapitalizacja rynkowa Solana Cat wynosi $ 24.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLCAT w obiegu wynosi 996.24M, przy całkowitej podaży 996239872.949061. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.12K.

Historia ceny Solana Cat (SOLCAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Solana Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Solana Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Solana Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Solana Cat do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+20.22%
30 Dni$ 0-51.70%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Solana Cat (SOLCAT)

SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc.

You can just do things (on solana)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Solana Cat (SOLCAT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Solana Cat (w USD)

Jaka będzie wartość Solana Cat (SOLCAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Solana Cat (SOLCAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Solana Cat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Solana Cat!

SOLCAT na lokalne waluty

Tokenomika Solana Cat (SOLCAT)

Zrozumienie tokenomiki Solana Cat (SOLCAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOLCATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Solana Cat (SOLCAT)

Jaka jest dziś wartość Solana Cat (SOLCAT)?
Aktualna cena SOLCAT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOLCAT do USD?
Aktualna cena SOLCAT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Solana Cat?
Kapitalizacja rynkowa dla SOLCAT wynosi $ 24.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOLCAT w obiegu?
W obiegu SOLCAT znajduje się 996.24M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOLCAT?
SOLCAT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOLCAT?
SOLCAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOLCAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOLCAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku SOLCAT pójdzie wyżej?
SOLCAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOLCAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Solana Cat (SOLCAT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

