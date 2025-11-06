Cena Solana Cat (SOLCAT)
-0.89%
+20.22%
-38.88%
-38.88%
Aktualna cena Solana Cat (SOLCAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLCAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLCAT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLCAT zmieniły się o -0.89% w ciągu ostatniej godziny, o +20.22% w ciągu 24 godzin i o -38.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Solana Cat wynosi $ 24.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLCAT w obiegu wynosi 996.24M, przy całkowitej podaży 996239872.949061. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.12K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Solana Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Solana Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Solana Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Solana Cat do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+20.22%
|30 Dni
|$ 0
|-51.70%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc.
You can just do things (on solana)
