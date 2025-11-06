Informacje o cenie solami (SOLAMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00483002$ 0.00483002 $ 0.00483002 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.16% Zmiana ceny (1D) -1.09% Zmiana ceny (7D) -35.57% Zmiana ceny (7D) -35.57%

Aktualna cena solami (SOLAMI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLAMI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLAMI w historii to $ 0.00483002, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLAMI zmieniły się o +2.16% w ciągu ostatniej godziny, o -1.09% w ciągu 24 godzin i o -35.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o solami (SOLAMI)

Kapitalizacja rynkowa $ 135.79K$ 135.79K $ 135.79K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 135.79K$ 135.79K $ 135.79K Podaż w obiegu 999.33M 999.33M 999.33M Całkowita podaż 999,329,734.145859 999,329,734.145859 999,329,734.145859

Obecna kapitalizacja rynkowa solami wynosi $ 135.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLAMI w obiegu wynosi 999.33M, przy całkowitej podaży 999329734.145859. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 135.79K.