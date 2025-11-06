GiełdaDEX+
Aktualna cena SMP7700 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SMP łatwo w MEXC już teraz.

Cena SMP7700 (SMP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SMP do USD:

--
----
+21.40%1D
mexc
USD
SMP7700 (SMP) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie SMP7700 (SMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00239094
$ 0.00239094$ 0.00239094

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+21.44%

-22.33%

-22.33%

Aktualna cena SMP7700 (SMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SMP w historii to $ 0.00239094, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SMP zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +21.44% w ciągu 24 godzin i o -22.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SMP7700 (SMP)

$ 89.61K
$ 89.61K$ 89.61K

--
----

$ 89.61K
$ 89.61K$ 89.61K

990.05M
990.05M 990.05M

990,046,623.5677253
990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

Obecna kapitalizacja rynkowa SMP7700 wynosi $ 89.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SMP w obiegu wynosi 990.05M, przy całkowitej podaży 990046623.5677253. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 89.61K.

Historia ceny SMP7700 (SMP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SMP7700 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SMP7700 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SMP7700 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SMP7700 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+21.44%
30 Dni$ 0-73.05%
60 dni$ 0-87.10%
90 dni$ 0--

Co to jest SMP7700 (SMP)

SMP7700 is a community ran culture/hyper-culture coin on the Abstract blockchain. It's the first of it's kind on the chain; featuring memes, hyper-culture video edits, fashion, cars, etc. It is currently in the top 10 by Market Cap on Abstract, and one of the higher volume tokens trading on the chain. SMP aims to be THE one and only hyper-culture token on Abstract chain, and it is well on it's way.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SMP7700 (SMP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SMP7700 (w USD)

Jaka będzie wartość SMP7700 (SMP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SMP7700 (SMP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SMP7700.

Sprawdź teraz prognozę ceny SMP7700!

Tokenomika SMP7700 (SMP)

Zrozumienie tokenomiki SMP7700 (SMP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SMPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SMP7700 (SMP)

Jaka jest dziś wartość SMP7700 (SMP)?
Aktualna cena SMP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SMP do USD?
Aktualna cena SMP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SMP7700?
Kapitalizacja rynkowa dla SMP wynosi $ 89.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SMP w obiegu?
W obiegu SMP znajduje się 990.05M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SMP?
SMP osiąga ATH w wysokości 0.00239094 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SMP?
SMP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SMP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SMP wynosi -- USD.
Czy w tym roku SMP pójdzie wyżej?
SMP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SMP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

