Informacje o cenie SMP7700 (SMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00239094$ 0.00239094 $ 0.00239094 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) +21.44% Zmiana ceny (7D) -22.33% Zmiana ceny (7D) -22.33%

Aktualna cena SMP7700 (SMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SMP w historii to $ 0.00239094, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SMP zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +21.44% w ciągu 24 godzin i o -22.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SMP7700 (SMP)

Kapitalizacja rynkowa $ 89.61K$ 89.61K $ 89.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 89.61K$ 89.61K $ 89.61K Podaż w obiegu 990.05M 990.05M 990.05M Całkowita podaż 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

Obecna kapitalizacja rynkowa SMP7700 wynosi $ 89.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SMP w obiegu wynosi 990.05M, przy całkowitej podaży 990046623.5677253. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 89.61K.