Informacje o cenie Smart Layer Network (SLN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01294374 $ 0.01294374 $ 0.01294374 Minimum 24h $ 0.01660284 $ 0.01660284 $ 0.01660284 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01294374$ 0.01294374 $ 0.01294374 Maksimum 24h $ 0.01660284$ 0.01660284 $ 0.01660284 Historyczne maksimum $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Najniższa cena $ 0.01234428$ 0.01234428 $ 0.01234428 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +9.89% Zmiana ceny (7D) -0.86% Zmiana ceny (7D) -0.86%

Aktualna cena Smart Layer Network (SLN) wynosi $0.01519521. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLN wahał się między $ 0.01294374 a $ 0.01660284, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLN w historii to $ 7.46, a najniższy to $ 0.01234428.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLN zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +9.89% w ciągu 24 godzin i o -0.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Smart Layer Network (SLN)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Podaż w obiegu 78.76M 78.76M 78.76M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Smart Layer Network wynosi $ 1.20M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLN w obiegu wynosi 78.76M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.52M.