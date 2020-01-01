Tokenomika SMARDEX USDN (USDN)

Tokenomika SMARDEX USDN (USDN)

Odkryj kluczowe informacje o SMARDEX USDN (USDN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o SMARDEX USDN (USDN)

USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants:

  • Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.
  • Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure.

The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼

Oficjalna strona internetowa:
https://smardex.io/usdn

Tokenomika i analiza cenowa SMARDEX USDN (USDN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SMARDEX USDN (USDN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M
Całkowita podaż:
$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M
Podaż w obiegu:
$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M
Historyczne maksimum:
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
Historyczne minimum:
$ 0.95378
$ 0.95378$ 0.95378
Aktualna cena:
$ 0.996612
$ 0.996612$ 0.996612

Tokenomika SMARDEX USDN (USDN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SMARDEX USDN (USDN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów USDN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszUSDN tokenomikę, poznaj cenę tokena USDNna żywo!

Prognoza ceny USDN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDN? Nasza strona z prognozami cen USDN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.